Visite gratuite in Prato della Valle, boom di presenze al villaggio della salute

Boom di presenze al “villaggio della salute” in Prato della Valle a Padova. A tagliare il nastro del “Dì Salute Weekend”, alle ore 9, l’Assessore alla Sanità della Regione Veneto, Manuela Lanzarin, insieme a Matteo Ercolin, curatore dell’evento. Tra i presenti anche Ivo Tiberio, consigliere del Comune di Padova con delega alle Città Sane, la consigliera regionale Elisa Venturini, il direttore generale dell’Azienda Ospedale-Università di Padova Giuseppe Dal Ben e il direttore del dipartimento di Medicina prof. Roberto Vettor, la dott.ssa Laura Brusamolin dell’ULSS 6 Euganea, il dott. Adriano Benazzato, Vice Presidente dell’Ordine dei Medici di Padova, la prof.ssa Patrizia Burra dell’Università di Padova.

L'assessora Lanzarin

«Porto il saluto della Regione e del Presidente Zaia, – dice Manuela Lanzarin – questa manifestazione porta la salute in piazza a contatto con i cittadini, qui a fare le visite e i controlli ci sono i nostri professionisti che mettono a disposizione il loro tempo e le loro competenze. La Regione sta investendo risorse nella prevenzione con il Piano Regionale della Prevenzione 2020 2025 e con la campagna ‘Vivo bene’ e iniziative come queste danno ancora più forza al nostro impegno».

L'evento

L’evento, immediatamente dopo l’inaugurazione, è entrato nel vivo facendo prevenzione gratuita in piazza, grazie ai medici, agli infermieri e ai volontari che fanno capo alle diverse associazioni presenti. Le visite sono affidate a Croce Rossa Italiana Comitato di Padova, Lilt Lega Italiana per la lotta contro i tumori, Piccoli Punti Ets, Fondazione Banca degli Occhi, Azienda Ospedale Università di Padova, Università degli Studi di Padova, Lloyds Farmacia, Centro Sordità Mariuzzo, Poliambulatori Medici Landen, Quipsico. Oggi e domani, 17 settembre, dalle ore 9 alle ore 19, i visitatori possono accedere a visite, check-up e consulenze, nella grande tensostruttura della Croce Rossa Italiana Comitato di Padova e nei gazebo attrezzati. I controlli sono svolti nel rispetto delle norme di sicurezza e privacy.

Gratuità

Ricco anche il programma degli eventi speciali gratuiti dedicati al benessere e agli stili di vita sani: stamattina hanno preso il via gli allenamenti con i trainer delle palestre Be Aktive, con Ginnastica Posturale e Allenamento Funzionale, mentre alle ore 17 parte la Camminata Metabolica, il metodo messo a punto da Stefano Fontanesi che consente di allenarsi in sicurezza, in maniera completa e all’aria aperta. Alla pratica segue l’aperitivo gourmet con Humamy, cucina vegetale, sostenibile e locale e con le bevande “alcol free” di Fonte Margherita. Domani, domenica 17 settembre, la giornata si apre srotolando i tappetini, alle ore 8, per il Risveglio Yoga con gli insegnanti del Centro Yoga Shakti, dal 1981 punto di riferimento per lo Yoga e il Pilates a Padova. Alla pratica yoga segue la colazione con le proposte di Humamy. Nel pomeriggio tornano i trainer di Be Aktive per la Ginnastica Posturale e la Core Stability. Sempre nella giornata di domenica, alle ore 10, è prevista la Mindfulness con l’associazione Angolo, mentre alle ore 10.30 parte Mens sana in corpore sano, la passeggiata nei luoghi di cura di Padova,affidata all’ULSS6 Euganea. Per l’intera domenica è inoltre possibile, con un semplice prelievo di saliva per la tipizzazione, in pochi minuti, iscriversi al Registro Donatori di Midollo Osseo con l’associazione ADMO.

Le manovre salvavita

Spazio inoltre, in entrambe le giornate, alle dimostrazioni di manovre salvavita su adulti e bambini e alla simulazione avanzata e rianimazione cardiopolmonare, con la Croce Rossa Italiana Comitato di Padova e il Dipartimento di Medicina Azienda Ospedale Università di Padova. Per i più piccoli mattina e pomeriggio tanti appuntamenti, ad accesso libero, con i Laboratori Didattici affidati agli animatori dell’associazione Train de vie. Il pubblico ha inoltre un filo diretto con la manifestazione e potrà conoscere idee, iniziative, protagonisti nel corso delle dirette di Radio Padova, media partner dell’evento, sempre presente in Prato della Valle nello spazio Dì Salute Crystal Box. Dì Salute Weekend è organizzato dalla testata Dì Salute, in collaborazione con il Comune di Padova e gode del patrocinio di Regione del Veneto, Azienda Ospedale-Università Padova, Istituto Oncologico Veneto, ULSS 6 Euganea, Ordine dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Padova, Università degli Studi di Padova.