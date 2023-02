«Non solo caregiver», a Montegrotto parte progetto per i familiari di malati di Alzheimer

Un percorso di sostegno psicologico per i familiari che si prendono cura di persone con Alzheimer, demenza o Parkinson: è il progetto «Non solo caregiver» nato grazie alla collaborazione fra l’associazione AMAP (Associazione Malattia Alzheimer Padova) e i servizi sociali del comune di Montegrotto Terme.

Caregiver

Gli incontri di gruppo per i caregiver, ,gratuiti, si terranno ogni mercoledì, dalle 9 alle 11.30 presso la casetta di legno di parco Mostar, nel centro di Montegrotto Terme. (Info presso i servizi sociali del comune 049 892 8770). «Con questo nuovo intervento - spiega a vicesindaca Elisabetta Roetta - vogliamo ampliare l’esperienza del centro Sollievo che già da tempo opera nel nostro comune accogliendo per due mattina a settimana le persone affette da decadimento cognitivo in fase iniziale. Ora puntiamo ad aiutare anche i familiari fornendo informazioni e conoscenze utili sia per orientarsi nella rete dei servizi, sia nella relazione con il congiunto affetto da questa malattia».

«Prendersi cura di una persona con demenza senile - aggiunge Roetta - è faticoso anche da un punto di vista psicologico e spesso assorbe tutte le energie di una famiglia. Ecco perché è fondamentale riservare ai caregiver uno spazio per un supporto e un confronto. Ringraziamo la psicologa e l’educatrice per la loro professionalità e tutti i volontari impegnati in questo progetto».