Centri Cup chiusi agli esterni, mai riaperti dopo la pandemia agli Scrovegni e Arcella

Niente più prenotazione al Cup Scrovegni e all'Arcella dai tempi pre Covid. E neanche nei sei centri della provincia di Rubano, Selvazzano Dentro, Carmignano, Piazzola, Vigonza e Vigodarzere. A denunciare l'impossibilità di fissare una visita ai centri di prenotazione è Padova Bene Comune, l'associazione nata grazie all'ex consigliere regionale e diabetologo Nino Pipitone, diventata poi anche lista elettorale a sostegno dell'attuale sindaco Sergio Giordani durante le ultime elezioni del 2022. Chiusi durante la pandemia, non sono più stati riaperti, ed ora solamente chi già svolge regolarmente le visite in quelle strutture ha diritto a prenotare, altrimenti l'alternativa è farlo online o telefonicamente. «Una scelta immotivata e irragionevole - sostengono Pipitone e Romualdo Zoccali, anche lui medico ed esponente di Padova Bene Comune - .Tanti cittadini, soprattutto anziani, avevano l'abitudine di andare a prenotare personalmente una visita e adesso non possono più farlo. La trafila telefonica o online spesso è complicata, perché rispondono da cooperative che non sono del territorio e non sempre riescono a gestire le situazioni. Era giusto chiuderli tre anni fa, ma ora non ha più senso».

Gli appuntamenti

Stando alla testimonianza degli esponenti dell'associazione, ogni giorno arrivano segnalazioni di cittadini che non riescono a parlare con il call center del Cup, il centro unico di prenotazione regionale per la prenotazione di esami e visite. Alcuni pazienti hanno segnalato addirittura attese di ore alla cornetta del telefono. Dopo le disposizioni regionali relative all’emergenza Covid-19, la Ulls 6 aveva chiuso molti sportelli Cup interni alle strutture sanitarie (compresi gli ospedali), creando già all'epoca molto disagi, ma in un periodo in cui tutto era in secondo piano rispetto alla pandemia. Ora che ci siamo lasciati alle spalle distanziamenti, mascherine e norme sanitarie, più o meno tutto è tornato alla normalità. Non è così nei Cup agli Scrovegni, dove c'erano 6 postazioni di prenotazione e in via Temanza all'Arcella, che non rientrano più tra i centri a cui ci si può rivolgere per fissare una visita medica. Non per gli esterni almeno: «Questa situazione sta creando disagi enormi soprattutto per quelli ammalati che non hanno dimestichezza con la tecnologia, quindi gli anziani, costretti a rinviare visite o a non prenotarle proprio. Sono rassegnate all'oblio purtroppo - continuano Pipitone e Romualdo - .Oppure sono costretti a fare dei giri assurdi per trovare un Cup che garantisca il servizio. Un problema che sta inevitabilmente spostando i pazienti dalla parte pubblica a quella privata. Crediamo che le scelte politiche invece debbano invertire la rotta, agendo esattamente al contrario e assicurando un servizio ineccepibile. A Padova, invece, questi diritti un po' alla volta stanno svanendo a causa di decisioni oggettivamente favorevoli solo ai privati». Restano aperti invece quelli in via San Massimo, ad Albignasego, Cittadella e Camposampiero.