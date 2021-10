BRA Day: gli appuntamenti a Padova dedicati alle donne operate di carcinoma al seno

Come ogni anno la Clinica di Chirurgia Plastica Azienda Ospedale-Università di Padova si prenderà carico di sensibilizzare la popolazione e informare le pazienti in occasione del

BRA Day -

Breast

Reconstruction

Awarness

Day,

la giornata internazionale per la consapevolezza della ricostruzione mammaria, fissata per il 20 ottobre 2021.

«Reduci dalle privazioni sociali della pandemia e travolti dal sovraccarico di richiesta assistenziale in questa ripresa, quest’ anno abbiamo deciso di trasformare questa giornata in una vera e propria settimana dedicata alla ricostruzione mammaria consensuale al trattamento demolitivo per carcinoma – dice il prof Franco Bassetto, Direttore della UOC Chirurgia plastica Azienda Ospedale / Università di Padova -. In quest’ambito sono stati programmati per tutta la settimana dal 18 al 22 ottobre interventi operatori di diverso tipo e diversa complessità per questa finalità, considerate anche le liste d’ attesa per questa tipologia di intervento che purtroppo, causa pandemia si sono inevitabilmente allungate.»

L’ apertura di ambulatori di libero accesso per consulenza informativa consapevole, nonché di una manifestazione scientifica organizzata con la Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva Rigenerativa ed Estetica (SICPRRE), permetteranno di raggruppare le pazienti e poter scambiare opinioni riguardo la loro esperienza operatoria ed umana, con conoscenza interpersonale e condivisione.

La solidarizzazione femminile ha sempre avuto un grande ruolo nel percorso riabilitativo di queste pazienti, dando spazio alla nascita di molteplici Associazioni di volontarie che operano in questo ambito. Cinque importanti Associazioni del nostro territorio saranno con noi durante la diretta nazionale organizzata da SICPRRE Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva Rigenerativa ed Estetica alla quale aderiremo, con un collegamento con altri 30 Centri Italiani, la mattina di mercoledì 20 ottobre.

La testimonianza dei diversi centri si svilupperà partendo da un video realizzato raccogliendo i dubbi e domande di pazienti alle quali verranno date risposte scientificamente esaudienti ed il massimo supporto. Oltre alla presentazione delle Associazioni, il nostro Centro si focalizzerà sulla presentazione delle terapie mediche e chirurgiche per il Linfedema, il cosiddetto problema del “braccio grosso”, tematica di grande attualità, visto che interessa circa il 20% delle pazienti, che vanno incontro a svuotamento linfonodale, e l’avanzamento tecnologico in quest’ ambito che permette oggi nuove soluzioni chirurgiche.

Colloqui gratuiti

Verranno inoltre svolti nei nostri ambulatori colloqui medici gratuiti, per dare spazio all’informazione riguardo le nuove tecniche in ricostruzione mammaria autologa tutto il giorno di martedì 19 ottobre.

Info web

Informazioni: https://www.aopd.veneto.it/news,8349