La fondazione Celeghin dona un ecografo intraoperatorio alla neurochirurgia pediatrica di Padova

Uno strumento fondamentale per evitare ai piccoli pazienti esami più invasivi e quindi mal tollerati: è l’ecografo intraoperatorio che la Fondazione Giovanni Celeghin Onlus ha scelto di donare alla Neurochirurgia pediatrica e funzionale di Padova, diretta dal prof. Luca Denaro.

Le donazioni

«Siamo davvero molto contenti di questa donazione» dichiara Annalisa Celeghin, presidente dalla Fondazione. «È il frutto di una lunga raccolta fondi, iniziata ancora a fine 2022 in collaborazione con la piattaforma ForFunding del Gruppo Intesa. Tanti hanno dimostrato la loro generosità donando per l’acquisto di questo ecografo: tra questi anche il Comune di Monselice, che ha generosamente contribuito con una serata di raccolta fondi che si è tenuta lo scorso 31 agosto. Soprattutto vogliamo ricordare il fondamentale appoggio della famiglia Rizzetto, che ha contribuito per 30mila euro grazie ad un memorial calcistico intitolato al figlio Leonardo».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La storia

Scomparso a maggio 2022 a soli 9 anni, Leonardo soffriva di una grave forma di tumore cerebrale. Dopo la sua morte, i genitori Valentina e Giorgio e il fratello maggiore Riccardo hanno scelto di ricordarlo con un momento di sport e solidarietà che si è svolto a fine maggio scorso a Concordia Sagittaria. Quanto raccolto – grazie ad una vera e propria cordata di generosità che ha coinvolto l’intero comune – è stato devoluto proprio per l’acquisto di questo ecografo, che riporta una targa simbolica: “In memoria di Leonardo Rizzetto”.

Un valore importante

«L'Azienda Ospedale Università di Padova è grata alla Fondazione Celeghin per la donazione di un moderno ecografo intraoperatorio. Servirà ai nostri piccoli pazienti e si integrerà perfettamente con le attrezzature d'avanguardia che sono già a disposizione degli ambulatori e delle sale operatorie della Neurochirurgia pediatrica. Che alla raccolta fondi abbia partecipato anche la famiglia di un bambino che purtroppo oggi non c'è più è per tutti noi uno straordinario gesto d'amore: trasformare il dolore in solidarietà è una testimonianza importante per tutte le persone che si trovano a vivere una sofferenza analoga” ha detto Giuseppe Dal Ben, direttore dell’Azienda Ospedaliera di Padova.

Soddisfatto anche il direttore della Neurochirurgia, il prof. Luca Denaro: “Questo nuovo ecografo permetterà di aumentare ulteriormente la precisione intraoperatoria degli interventi neurochirurgici. Inoltre, lo stesso apparecchio sarà utilizzato in fase diagnostica per i bambini più piccoli in maniera del tutto indolore e soprattutto innocua. Potranno beneficiare dell'ecografo intraoperatorio i piccoli pazienti con meno di un anno di età come diagnostica, in sala operatoria invece lo strumento servirà per i bambini di ogni età».

La Fondazione

La Fondazione, nata dalla volontà dei figli di Giovanni Celeghin, Fabio e Annalisa – imprenditori padovani come il padre, fondatore del gruppo DMO Spa – è nata nel 2012 per sostenere la ricerca scientifica attraverso il finanziamento di progetti legati ai tumori cerebrali. Ad oggi sono stati finanziati e sono in corso di finanziamento progetti, borse di studio, supporto psicologico per i malati e i loro care-giver, arredamenti di sale cure per oltre 3 milioni di euro in vari ospedali, università e centri di ricerca italiani.