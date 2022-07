Impennata di casi Covid e richieste: resta aperto il centro tamponi di Albignasego

Rimane aperto il centro tamponi di di via Barbarigo ad Albignasego. Diversamente da quanto comunicato in precedenza dall’Ulss 6 Euganea, nel mese di luglio il servizio resterà aperto nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 8 alle 13.30.

Il centro resta aperto

«Nei giorni scorsi abbiamo preso atto della decisione dell’Ulss 6 Euganea di chiudere il punto tamponi di via Barbarigo – riferisce Filippo Giacinti, sindaco di Albignasego -. Tuttavia stiamo assistendo a un forte aumento dei casi di positività al Covid che, a nostro avviso, avrebbe richiesto il mantenimento di un servizio così importante per il territorio. Contemporaneamente, diversi cittadini ci hanno contattato per chiedere di tenerlo aperto, confermando le nostre valutazioni. Ho, pertanto, contattato l’Ulss facendomi promotore di questa esigenza. Ringrazio Maria Chiara Corti, direttrice dei Servizi Sociali dell’Ulss6, ed Elena Toffanello, direttrice del nostro Distretto, per aver accolto la nostra richiesta e per la sensibilità dimostrata nei confronti di un’esigenza manifestata soprattutto dalle persone più fragili. Grazie al loro impegno, è stato possibile riorganizzare in pochissimo tempo un servizio che aveva chiuso e che invece proseguirà per tutto il mese di luglio. Speriamo, poi, che la situazione migliori veramente e che non ci sia più bisogno di questo servizio, come sembrava fino a pochi giorni fa».