Inaugurata la nuova Parafarmacia San Camillo a Padova

Inaugurata a Padova la Parafarmacia San Camillo, in via Nazareth, 30. Si tratta del terzo punto vendita aperto in città da una PMI tutta femminile, costituita da 6 socie e 7 farmaciste collaboratrici. Il primo nel 2012 con la Parafarmacia Conciapelli in zona centro – Largo Europa, il secondo nel 2020 con la Parafarmacia San Carlo in zona Arcella e ora la Parafarmacia San Camillo in quartiere Forcellini.

Inaugurazione

All’inaugurazione erano presenti: Padre Donato, parroco di San Camillo, Antonio Bressa, Assessore al Commercio del Comune di Padova, le sei socie: Sofia Castagnaro, Marisa Dalla Mura, Laura Furlan, Chiara Lonardi, Giulia Lonardi, Roberta Zago. «La sfida – ha detto Laura Furlan, amministratore - è quella di poter coniugare professionalità e qualità con un’accoglienza umana capace di far sentire il cliente “a casa sua”: questo è l’impegno assicurato dalle farmaciste. La zona San Camillo si contraddistingue per essere un quartiere ad alta densità residenziale. Per questo speriamo di poter diventare un punto di riferimento per i nostri clienti che non ci considerino solo un semplice punto vendita, ma uno spazio privilegiato in cui le competenze e la professionalità possano tradursi in servizi, consigli e consulenza».

Orario

«Siamo particolarmente onorate – ha detto Giulia Lonardi - di essere vicine alla Residenza Nazareth e a molti ambulatori specialistici e di Medicina Generale. Auspichiamo quindi di poter diventare un complemento a un polo socio assistenziale tra i più importanti in città. Ma abbiamo anche la fortuna di avere vicini due istituti scolastici, il Don Bosco e l’Istituto Comprensivo San Camillo. Per questo abbiamo pensato anche ad un orario che possa essere particolarmente funzionale. L’orario di apertura sarà dalle ore 8 al mattino, fino alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato.

Il nuovo negozio è stato completamente ristrutturato, reso più ampio, luminoso e accogliente. Pensiamo che la bellezza sia legata a un senso di armonia. E’ la percezione di qualcosa che ci apre il cuore e questo esprime quanto sia importante la persona e la volontà di accoglierla nel migliore dei modi. Questo investimento inoltre restituisce al quartiere un piccolo angolo rinnovato, luminoso, che invita a mantenere ordine e pulizia. Aumentare la frequentazione della zona offrendo un servizio al cittadino, contribuisce a rendere gli spazi della città maggiormente sicuri e vivibili. L’apertura di attività private crea infatti un rapporto diretto con la “vita attiva di quartiere” consentendo di avere un contatto con quello che accade anche fuori dal negozio. La parafarmacia San Camillo vende farmaci da banco senza obbligo di ricetta medica, farmaci veterinari, anche quelli con obbligo di ricetta, prodotti sanitari, di bellezza e benessere. Offre una vasta gamma di prodotti omeopatici, fitoterapici, per la dermocosmesi e servizi come la misurazione della pressione arteriosa. Per altri servizi e prodotti vorremmo capire quale sarà la domanda e successivamente cercheremo di sostenerla».

E’ possibile trovare farmaci per l’automedicazione, articoli sanitari e per la prima infanzia, dispositivi per la prevenzione degli infortuni (DPI) e per la sicurezza sul lavoro, ma è possibile trovare anche tutto ciò che serve per le liste nascita, compleanni e tante idee regalo. Il personale interamente dedicato e specializzato saprà guidare i clienti tra le

soluzioni più originali e creative. «Lavorare in squadra è la nostra prerogativa – ha concluso Laura Furlan – siamo 13 donne e nel tempo siamo diventate anche una “grande famiglia” in quanto abbiamo accolto molte maternità. Dal 2012 ad oggi, nella nostra piccola impresa, sono nati 10 bambini. Sicuramente di fronte al dono della vita, la solidarietà, il rispetto e la comprensione (proprio femminile), non è mai venuta a mancare e questa credo sia anche la nostra grande forza».

Quartiere

«E’ importante - ha detto Antonio Bressa – la presenza che questo luogo ha e avrà in questo quartiere. Una presenza di luce, con una bella vetrina, una bella insegna, indicazioni luminose che sono il segnale di un servizio rilevante per i cittadini. Sono sicuro che questa attività sarà molto apprezzata. E’ vero che siamo in una fase evidente di difficoltà e crisi del commercio e dei negozi di vendita al dettaglio, ma lì dove ci sono dei servizi e anche una capacità di mettere del valore aggiunto da parte delle persone che lavorano all’interno di questi luoghi, ecco che ci sarà la risposta da parte dei cittadini e degli utenti. Per questo motivo siamo a fianco di tutti gli imprenditori che decidono di investire nei nostri quartieri secondo una logica per cui nella “città dei 15 minuti” si possa avere accesso ai servizi essenziali senza doversi spostare più di tanto dalla propria abitazione. San Camillo acquisisce un valore aggiunto: è un quartiere importante, molto vissuto, ha una comunità molto coesa e sono certo che i residenti apprezzeranno moltissimo questo servizio che da oggi offrite alla città». Padre Donato, parroco di San Camillo, ha spiegato che Camillo De Lellis è stato il fondatore di un ordine religioso, i Camilliani. In realtà il nome con cui è stato riconosciuto questo ordine religioso è Ministri degli Infermi. San Camillo, è vissuto nella seconda metà del 1500, ha avuto una lunga esperienza di malattia e ha deciso di dedicarsi all’assistenza degli infermi, ma anche ad insegnare ad altri come migliorare la presenza, per accompagnare la dimensione umana e religiosa in ospedale e a domicilio. E’ stato riconosciuto dalla Chiesa Patrono dei malati e degli operatori sanitari, cioè di tutti coloro che collaborano per accompagnare le persone nel tempo della malattia e nel recupero della salute. Il nome di questa Parafarmacia trova ispirazione nell’opera riformatrice e assistenziale di Camillo de Lellis.