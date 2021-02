«Informazioni affidabili e accessibili a tutti»: online la collana di approfondimenti tematici dello IOV

Nascono gli approfondimenti tematici dell'Istituto Oncologico Veneto, brevi dossier che inquadrano alcuni dei temi più attuali e interessanti che ruotano attorno al mondo della ricerca e dell’assistenza. Attraverso uno sguardo a 360 gradi, ogni approfondimento offre una visione dell'argomento da diversi punti di vista, con l'obiettivo di garantire al cittadino informazioni affidabili e complete. I sei opuscoli informativi sono pubblicati nel sito dell’Istituto Oncologico Veneto al link https://www.ioveneto.it/ istituzionale/approfondimenti- tematici/ .

La collana di fascicoli

L'iniziativa propone la collana di fascicoli ai quali sono abbinate videointerviste agli specialisti dello IOV, pubblicate nel canale YouTube dell'Istituto e accessibili anche tramite gli appositi link pubblicati in ciascun libretto.

I titoli dei sei approfondimenti pubblicati sono:

L'informazione facile da reperire e affidabile

«La divulgazione scientifica è l'attività di comunicazione, rivolta al grande pubblico, di concetti medici, sanitari e di risultati di ricerche in forma accessibile e di facile comprensione – spiega il commissario Giorgio Roberti -. Soprattutto a seguito della diffusione di internet e dei social network su larga scala, la cosiddetta “medical mis-information” è diventata una minaccia di portata globale per la salute e la qualità della vita delle persone. Sappiamo come informazioni errate su malattie e cure mediche, in particolare in ambito oncologico, si diffondano molto velocemente e in maniera pervasiva attraverso blog, post, commenti e motori di ricerca. Per questo motivo lo IOV cerca sempre di dare il suo contributo, garantendo ad ogni cittadino informazioni affidabili e soprattutto facilmente accessibili. L’iniziativa degli approfondimenti tematici va proprio in questa direzione».