LILT, presentato il tour della prevenzione 2023

Secondo i dati dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) “nel 2022, in Italia, sono stimate 390.700 nuove diagnosi di cancro, ma non sono solo questi i numeri che rendono necessario un intervento capillare sul territorio. Dalla stessa ricerca emerge che il 33% della popolazione è in sovrappeso, il 24% fuma e i sedentari sono passati dal 23% nel 2008 al 31% nel 2021. Ad eccezione dei fumatori che sono in lenta riduzione da oltre un trentennio, il consumo di alcol, la sedentarietà e l’eccesso di peso, complessivamente, peggiorano o restano stabili. «La prevenzione in oncologia è fondamentale: a parte l'adesione agli screening, il miglior investimento che possiamo fare per la nostra salute, sia per prevenire la diagnosi di neoplasia che il rischio di recidiva è assolutamente l'adozione di uno sano stile di vita», afferma Teodoro Sava, Direttore Oncologia Cittadella-Camposampiero AULSS6 Euganea.

Lilt

Questi sono i campanelli d’allarme che anche quest’anno spingono la LILT ad impegnarsi soprattutto nella sensibilizzazione della popolazione oltre che nell’importantissima attività di diagnosi precoce.Ecco che il Tour della Prevenzione 2023 si da come obiettivo 2023 quello di consolidare i numeri del 2022 e aumentare il numero di persone intercettate con gli infopoint, durante le uscite in piazza, cercando il più possibile di inserirsi in contesti di forte visibilità così da poter generare un effetto moltiplicatore sulla distribuzione di materiali informativi. «Nel 2022 abbiamo garantito la nostra presenza in 30 piazze – afferma di Dino Tabacchi, presidente di LILT Padova – che in aggiunta alle 15 giornate di visite gratuite in ambulatorio e le altrettante dedicate al personale delle istituzioni, ci hanno permesso di raggiungere l’ambizioso risultato di 1540 visite gratuite. Per il 2023, vorremmo aumentare il numero di visite gratuite e soprattutto coinvolgere sempre più famiglie, che significa, come minimo raddoppiare le persone sensibilizzate. Ci impegneremo infatti in una distribuzione capillare dei nostri materiali informativi».

Provincia

«Nonostante l’impegno della ricerca e i grandi passi che sono stati già fatti nella cura, il cancro nelle sue innumerevoli manifestazioni è ancora un’importante causa di morte e di invalidità nella popolazione - prosegue Sergio Giordani, Presidente della Provincia di Padova - Sappiamo che gli stili di vita poco sani favoriscono l’insorgere di questa famiglia di malattie, anche se non ne sono la sola causa, e sappiamo anche che una diagnosi precoce può salvare la vita. Ecco perché, come Provincia, sosteniamo con forza il Tour della Prevenzione primaverile promosso da Lilt, che non finiremo mai di ringraziare per il suo impegno. Sottolineo anche la volontà nostra e di Lilt di portare il messaggio il più possibile vicino a tutti i cittadini ed è anche per questo che la campagna di informazione tocca molti Comuni della Provincia. Fumo, obesità, sedentarietà, alimentazione scorretta, sono situazioni e comportamenti che si possono evitare semplicemente con un piccolo sforzo di volontà e impegno. Facciamolo tutti, per noi stessi certo, ma anche per il bene che ci dimostrano i nostri familiari ed amici».

Sinergia

«Continua la sinergia fra la nostra Camera di Commercio e la Lilt per promuovere percorsi e iniziative di prevenzione oncologica sul territorio – commenta Antonio Santocono, Presidente della Camera di Commercio di Padova -, che consideriamo uno strumento efficace per combattere qualsiasi patologia e rappresentare la base da cui partire per assicurare il benessere di un'intera comunità. Siamo orgogliosi di proseguire con la Lilt padovana questo proficuo rapporto di collaborazione che va nella direzione di diffondere la cultura della prevenzione attraverso progetti informativi e di sensibilizzazione che coinvolgano direttamente la cittadinanza ma anche le nostre imprese, gli imprenditori e i luoghi di lavoro con l'auspicio di ottenere risultati sempre più incoraggianti sia in termini di prevenzione che di ricerca e cura».

Prevenzione

Il Tour della Prevenzione 2023 ha iniziato il suo itinerario a marzo, con le prime due tappe a Limena e presso la sede della Croce Rossa, proseguirà con la tappa di Padova del prossimo sabato 18 marzo, tradizionalmente quella inaugurale del Tour, davanti a Palazzo Moroni, che coincide con la prima giornata della Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica. Durante tutta la giornata sarà presente l’ambulatorio mobile LILT per le visite gratuite di prevenzione del melanoma (solo su prenotazione al 3881465754) e l’infopoint dove le persone potranno raccogliere informazioni per iniziare a fare prevenzione a casa e in famiglia. Ci saranno anche le focacce veneziane, l’olio della salute LILT e quest’anno anche la novità delle uova di Pasqua LILT utili al sostegno delle attività gratuite sul territorio.

Comuni

Molti i Comuni padovani in cui LILT si recherà nel corso di quest’anno: Teolo, Casalserugo, Cittadella e altri ancora che verranno annunciati prossimamente. Inoltre, insieme alla Camera di Commercio di Padova è in previsione la presenza di LILT in alcune manifestazioni fieristiche, proprio con lo scopo di avvicinare più persone possibili a sani stili di vita e ad un’educazione alla prevenzione oncologica. Ulteriori informazioni sul sito www.liltpadova.it alla voce News, su Facebook @liltpadova.onlus, su Instagram @liltpadova o su Linkedin LILT Padova – Lega Italiana Lotta ai Tumori Associazione di Padova.

Il calendario di impegni LILT

Sabato 15 aprile a Villafranca Padovana, in occasione della Giornata della Salute organizzata dal Comune

La mattina di sabato 22 aprile a Carmignano di Brenta

Sabato 6 maggio a Solesino, in occasione della Lady Run

Sabato 13 maggio, nuovamente a Padova, in occasione dell’Oral Cancer Day, in collaborazione con ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani)

Domenica 14 maggio, in Prato della Valle, sarà presente l’ambulatorio mobile LILT per le visite di prevenzione al seno dedicate alle partecipanti alla PINK RUN