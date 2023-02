Malattie toraciche in particolari ambienti di lavoro, specialisti da tutto il mondo a Padova

Da lunedì 13 a venerdì 17 febbraio in Aula Cagnetto dell'Istituto di Anatomia Patologica, via A. Gabelli 61 a Padova, si terrà il ciclo della Winter School dal titolo "Occupational diseases: focus on pulmonary/thoracic pathology" – nell'ambito dell'iniziativa "SHAPING A WORLD-CLASS UNIVERSITY" – organizzata dal Dipartimento di Scienze Cardio –Toraco –Vascolari e Sanità Pubblica dell’Università di Padova e Associazione italiana ricerca patologie polmonari.

«Questa Winter School – afferma la Prof.ssa Fiorella Calabrese, professore ordinario di Anatomia Patologica e Direttore Scientifico dell’iniziativa – rappresenta un’occasione unica per patologi provenienti da tutta Europa, perché permetterà loro una formazione di alto livello consentendo di sviluppare collaborazioni formative e scientifiche, che rappresentano uno dei principali obiettivi delle iniziative SHAPING A WORLD-CLASS UNIVERSITY promosse dal nostro Ateneo».

In particolare la settimana si focalizza sulle malattie toraciche che insorgono o peggiorano in particolari ambienti di lavoro. Sono causate infatti dall’esposizione a sostanze irritanti che possono avere durata ed effetti irreversibili, anche dopo la fine dell'esposizione. Per molte di queste patologie si sta registrando un sensibile aumento negli ultimi anni e nella prossima decade si assisterà anche ad un aumento delle forme più aggressive quali il mesotelioma maligno della pleura, legato all’esposizione all’asbesto (amianto) .

Sebbene gli agenti eziologici siano noti, spesso è difficile stabilire un nesso di causa ed effetto tra la malattia e l’esposizione professionale. La corretta diagnosi di tutte queste malattie richiede alta competenza ed esperienza e, nel complesso, grande collaborazione tra specialisti di varie discipline.

Alla settimana di studio, parteciperanno anatomopatologi toracici di spicco quali la Prof.ssa Françoise Galateau-Salle (Lione, Francia), referente internazionale per lo studio del mesotelioma, la Dott.ssa Ángeles Montero-Fernández (Manchester, UK), il Dott. Izidor Kern (Golnik, Slovenia) ed il Prof. Luka Brcic (Graz, Austria). Inoltre, vi saranno anche altri specialisti - chirurghi toracici, pneumologi, radiologi, medici del lavoro, medici legali, oncologi, storici della medicina - che terranno delle letture inerenti alle loro specialità in modo da favorire il cruciale approccio multidisciplinare di queste patologie.

Nel corso di tale iniziativa verrà assegnato ad un giovane ricercatore anche il premio di studio biennale sul mesotelioma pleurico “Saro Leggio”, promosso dall’Associazione Italiana Ricerca Patologie Polmonari (AIRPP) e patrocinato dall’Università degli Studi di Padova. Il premio di studio, giunto oramai alla quarta edizione, premierà un giovane ricercatore meritevole per gli studi compiuti su tale patologia.

I lavori avranno inizio alle ore 9 di lunedì 13 febbraio in Aula Cagnetto dell'Istituto di Anatomia Patologica, via A. Gabelli 61 a Padova.