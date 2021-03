Mammografia ed ecografia gratuite: il 10 e l’11 marzo la clinica mobile di WelfareCare arriva a Mestrino

Aspiag Service, concessionaria per il Triveneto e l’Emilia Romagna del marchio Despar, continua il proprio impegno per tutte le donne con il sostegno alla tappa di Mestrino (PD) di “Welfare Care Mobile Mammography – La mammografia e l’ecografia gratuita”, l’iniziativa itinerante per la prevenzione dei tumori al seno che offre alle donne la possibilità di effettuare uno screening gratuito all’interno della clinica mobile di WelfareCare.

La tappa a Mestrino

L’iniziativa, promossa dall’Associazione “Prevenzione E’ Vita”, in collaborazione con WelfareCare e patrocinata dal Comune di Mestrino, farà tappa in piazza IV Novembre mercoledì 10 e giovedì 11 marzo dalle 9 alle 18. Potranno beneficiarne tutte le donne dai 35 ai 49 anni, residenti nel comune di Mestrino e che non hanno effettuato gli esami negli ultimi 12 mesi, previa prenotazione sul sito web di WelfareCare: https://www.welfarecare.org/prenota_online/

Gli esami

Gli esami saranno eseguiti da medici e personale tecnico specializzato all’interno di una clinica mobile allestita con spazi ambulatoriali e con strumenti tecnologici di ultima generazione, quali mammografo digitale, ecografo portatile, workstation di refertazione, strumenti di teleradiologia, utili per effettuare tutti gli esami per la diagnosi precoce dei tumori al seno.

«Felici di sostenere il progetto»

“Aspiag Service è da sempre attenta al sostegno di iniziative per promuovere la salute in tutte le fasce di età. – ha commentato Katia Moletta, Direttore selezione, formazione e sviluppo di Aspiag Service – Da azienda con una presenza femminile che supera il 65%, siamo per questo felici di sostenere il progetto Welfare Care Mobile Mammography che, grazie all’innovativo modello della clinica mobile, contribuisce a rendere più facili, accessibili e vicini i controlli utili alla diagnosi precoce del tumore al seno portando, anche a Mestrino dove ha sede la nostra azienda, questa importante iniziativa di prevenzione.”

In breve

Il 2020 ci ha messo difronte alle vere priorità: la salute prima di tutto.

Nella settimana della Festa della Donna valorizzare le donne è estremizzare il supporto della Prevenzione per la loro Salute.

Una clinica mobile per Visite Senologiche, Ecografia e mammografia gratis.

Per chi: cittadine di Mestrino tra i 35 e 49 anni che non hanno eseguito le stesse indagini negli ultimi 12 mesi

Quando: 10 - 11 marzo 2021

Dove: Piazza IV Novembre

Puoi prenotare la tua visita sul sito!

www.welfarecare.org/prenota_online/