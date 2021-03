Mammografia ed ecografia gratuite: l’8 e il 9 marzo nella clinica mobile di WelfareCare arriva all'Ipercity

In un periodo in cui, più che mai, il tema della salute è tornato centrale, Ipercity ospita, l’8 e il 9 marzo, la clinica mobile di WelfareCare, che permetterà a 100 donne d’età compresa tra i 35 e i 49 anni di effettuare gratuitamente un esame diagnostico (mammografia ed ecografia), completo di referto. Sarà una occasione per celebrare in maniera concreta la Festa della Donna.

Attenzione, posti esauriti

Tutti i posti disponibili sono andati esauriti in poche ore, a conferma del grande interesse delle persone per il progetto e della sua utilità.

Primo appuntamento dell’anno in provincia di Padova

Si tratta del primo appuntamento dell’anno in provincia di Padova, grazie anche al sostegno di Ipercity, che ha scelto di aderire al progetto per la prevenzione del tumore al seno, diventando Main Partner dell’evento “La Mammografia e l’Ecografia Gratuita”, che si terrà dalle 9 alle 18, lunedì 8 e martedì 9 marzo, nello spazio esterno del Centro Commerciale ad Albignasego.

La collaborazione costante

L’adesione a questa iniziativa si lega alla sensibilità di Ipercity verso i temi della salute, del benessere e della qualità della vita, valori che l’emergenza Coronavirus ha fatto emergere in modo ancora più evidente. «Negli anni abbiamo organizzato molte iniziative di cui siamo orgogliosi: le attività nelle scuole e con i bambini sulla prevenzione al melanoma, la corsa benefica “IPERrun” a sostegno dell’Oncoematologia Pediatrica, i corsi dedicati agli insegnanti e l’iniziativa “Cyclette Ride”, con la raccolta fondi in sostegno dello IOV. Collaboriamo costantemente a supporto di associazioni del territorio: questo network che ci gratifica e ci spinge a continuare su questa strada», dichiara Serena Galvan, Direttrice del Centro Commerciale Ipercity.

I dati

Dal 2018, data di attivazione del progetto di WelfareCare, sono già oltre 3.591 gli esami diagnostici preventivi effettuati alle donne in fasce d’età di fatto escluse dai “Piani Regionali di Prevenzione”.

Dettagli

Durante l’evento di “CareReady Mobile Diagnostic” la clinica mobile mette a disposizione strumenti tecnologici di ultima generazione (mammografo digitale, ecografo portatile, workstation di refertazione), consentendo l’effettuazione di tutti gli esami di diagnostica senologica clinica e strumentale per la diagnosi precoce dei tumori del seno.

Info

L’erogazione degli esami avverrà solo su prenotazione.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Albignasego.

Per informazioni www.welfarecare.org - www.ipercity.it