Memoria, movimento, gioco e nuove tecnologie: incontri sulle strategie per invecchiare bene a Montegrotto 

Invecchiare bene, il sogno di tutti. AMAP, Associazione malattia di Alzheimer Padova ha organizzato presso il centro civico Gino Strada in via Diocleziana 4 a Montegrotto Terme un ciclo di incontri dal titolo: «Invecchiamento 2.0. Per una stimolazione cognitiva fuori dagli schemi». Un incontro (il 2 dicembre) sarà dedicato specificamente alla malattia di Alzheimer ma tutti gli altri incontri con educatori e psicologi sono dedicati anche a tutti coloro che vogliono conoscere i segreti per invecchiare bene.

Il prossimo appuntamento - in programma per domani, venerdì 11 novembre, alle 16 - è dedicato alla memoria. Lucia Nava, psicologa e psicoterapeuta, parlerà di che cosa cambia con l’invecchiamento e di come possiamo potenziarla.

Il venerdì successivo, 18 novembre, il tema affrontato dall’educatrice Miriam Moretti sarà «Gioco e invecchiamento». Sempre lei il 25 novembre parlerà di «Nuove tecnologie e terapie non farmacologiche». E infine il 2 dicembre Marina Barbato (docente c/o ASD Gymnasium di Padova) e Valeria Fucci (psicologa) parleranno il ruolo dell’attività motoria nel mantenimento delle abilità residue nella malattia di Alzheimer.

Tutti gli incontri, ad ingresso libero e organizzati con il patrocinio del Comune di Montegrotto Terme, inizieranno alle ore 16.