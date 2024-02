A Montegrotto una ricerca per "costruire" la salute del futuro

Come stanno i cittadini di Montegrotto Terme? In quale modo il mutamento del clima, le attività professionali, la situazione urbana e dei trasporti influiscono sul loro stato di salute? E di che cosa si dovrà tenere conto per costruire la salute del futuro? Per rispondere a queste domande l’amministrazione di Montegrotto Terme ha deciso di avviare un’indagine epidemiologica per orientare le scelte amministrare su una base scientifica.

Il progetto, in fase di avvio, verrà presentato venerdì prossimo, 16 febbraio, alle 18 presso l’hotel Continental di Montegrotto Terme. Dopo i saluti del sindaco Riccardo Mortandello, il professor Claudio Clini, residente associazione Salute, Ambiente, Genoma «Sagen» presenterà il Progetto Città della Salute, il vicepresidente Cesare Pillon parlerà di ambiente, sostenibilità e transizione ecologica, e in chiusura il professor Giuseppe Novelli, genetista, dell’Università di Tor Vergata a Roma terrà una Lectio Magistralis dal titolo «Le nuove frontiere della salute: cosa ci dice il DNA?».

«L’analisi dei determinanti sociali e sanitari - afferma Cesare Pillon - è in grado di fornire informazioni utili per avviare processi finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, ridurre morbilità, mortalità, le disparità in materia di salute e migliorare la qualità della vita e il benessere. Il progetto dell’associazione SAGEN si propone di analizzare lo stato di salute dei cittadini e le criticità per fornire alla popolazione e all’amministrazione un quadro generale utile all’individuazione di una progettualità verso un vero e proprio piano per la salute e per uno sviluppo sostenibile della città condiviso con le istituzioni locali e i cittadini, in accordo con le linee guida dell’European Healthy Cities Network dell’OMS».

«Montegrotto Terme - spiega Riccardo Mortandello - sarà una città pilota per questo tipo di ricerche. Come ci insegna l’Organizzazione Mondiale della Sanità, una città sana è una città che crea e migliora costantemente gli ambienti fisici e sociali e amplia le risorse che permettono alle persone di aiutarsi reciprocamente a svolgere tutte le funzioni necessarie alla vita, sviluppandole al meglio. Come sindaco credo sia molto importante avere dati oggettivi su cui sviluppare politiche di salute».

Il progetto sarà basato sui dati raccolti attraverso le banche dati ISTAT, ULSS, Arpav e del ministero Salute che verranno incrociati e analizzati. Avrà una durata tra i 6 i 12 mesi. In una prima fase l’indagine epidemiologica verterà sulla valutazione dello stato di salute della popolazione residente relativa all' andamento demografico per fasce di età e sesso; alla mortalità e alla morbilità negli ultimi anni, in base ai dati disponibili, alla rilevazione di fonti di esposizione al rumore e all’inquinamento. In una secondo momento verranno raccolte informazioni relative al cambiamento del clima e alle emergenze di salute; alle attività professionali e aziendali; alle scuole e istituzioni formative presenti; all’attuale pianificazione urbana; ai trasporti; all’incolumità e sicurezza.

L’obiettivo è fornire all’amministrazione comunale un quadro conoscitivo complessivo sullo stato di salute della popolazione residente, sia in termini di modalità di utilizzo e di sviluppo, sia in termini di documentazione.