Nuove LloydsFarmacia a Padova: si festeggia con una “sei giorni” di prevenzione con autotest gratuiti

Si è aperta il 29 novembre, con l’inaugurazione della Farmacia Alla Pace, alla presenza dell’Assessore Antonio Bressa, la “Sei giorni” dedicata alla Prevenzione, con autotest gratuiti per la cittadinanza su colesterolo, trigliceridi, glicemia e pressione, parametri cruciali per la salute e il benessere della popolazione, presso le Farmacie ‘Alla Pace’, ‘San Bellino’ e ‘Palestro’.

Nuove inaugurazioni il primo dicembre

La prenotazione è necessaria per consentire la migliore gestione dei flussi e delle presenze, telefonando in Farmacia o recandosi presso la struttura di riferimento. Siglata una tappa importante del percorso delle LloydsFarmacia Comunali a Padova, con la prima delle tre inaugurazioni previste. Le prossime, per ‘San Bellino’ e ‘Palestro’, si svolgeranno mercoledì 1 dicembre, alla presenza dell’Assessore Antonio Bressa e del Sindaco Sergio Giordani.

I servizi ai cittadini: dai tamponi ai vaccini

Si tratta di un percorso che per LloydsFarmacia è da sempre nel segno della prevenzione, della Farmacia di prossimità e di sempre nuovi servizi integrati in farmacia e on line, per rispondere alle più varie esigenze della popolazione. È così che su Padova si può parlare, fra l’altro, di oltre 800 consegne gratuite a domicilio effettuate da gennaio a ottobre 2021 e di oltre 13mila tamponi rapidi, realizzati da dicembre 2020. I tamponi rapidi proseguono, con un’attività progressivamente incrementata, su prenotazione telefonica o direttamente in farmacia, nelle Farmacie Alla Pace, Guizza, Palestro, San Bellino e Santa Rita. Presso le Farmacie Guizza e Santa Rita, è attiva anche la campagna di vaccinazione anti Covid-19, su prenotazione telefonica o in farmacia.

L’importanza dei servizi offerti

L’Assessore Antonio Bressa ha sottolineato che «Mai come in questo momento storico le farmacie svolgono un ruolo fondamentale per i cittadini e la salute nel nostro territorio. Anche per questo trovo particolarmente importante l’iniziativa di LLoydsFarmacia che, oltre a rinnovare le strutture di tre farmacie, ha deciso di offrire test gratuiti a tutti per monitorare alcuni importanti parametri indicatori della salute. Altrettanto significativo è il servizio di consegna a domicilio dei farmaci che specialmente per le persone più anziane è di enorme utilità. Siamo quindi concretamente vicino ai cittadini per rispondere a una delle principali necessità, quelle di accedere ai medicinali e ad alcuni servizi sanitari, in modo facile, sicuro e rapido».

Un importante contesto nella realtà padovana

Sul fronte del personale e della squadra LloydsFarmacia su Padova, sono ad oggi 27 gli addetti impegnati, di cui 20 ‘al femminile’, e oltre 1.700 ore di formazione realizzate solo nell’ultimo anno, con sempre nuove iniziative di assistenza aziendale, quali: part-time per maternità - su richiesta della lavoratrice - fino al compimento del terzo anno di età del bambino e congedo matrimoniale anche per coppie di fatto.

«Un impegno a fianco della cittadinanza e delle istituzioni, a Padova»

«Siamo sempre più motivati a procedere sul nostro percorso di affiancamento alla cittadinanza e di presidio sul territorio, per Prevenzione e Salute. La pandemia da Covid-19 è stata e continua ad essere una sfida cruciale per incentivare prassi di prevenzione, aderenza alle terapie e integrazione di servizi disponibili in farmacia e on line. L’invito alla cittadinanza è a valorizzare l’opportunità, in questi giorni, di autotest gratuiti per monitorare parametri decisivi per la nostra salute. Siamo orgogliosi di poter sancire il nuovo format con questo invito e di poter condividere con una grande squadra, ogni giorno, l’impegno a fianco della cittadinanza e delle istituzioni, a Padova. Un grazie particolare a Sindaco, Vicesindaco e Assessore, per siglare con la loro presenza l’inaugurazione delle farmacie rinnovate» commenta Domenico Laporta, Amministratore Delegato LloydsFarmacia-Admenta Italia.

Foto articolo da comunicato stampa