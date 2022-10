A Padova la Giornata della Longevità Attiva

Per il Veneto sara? Padova a ospitare la giornata della Longevita? con un convegno che si svolgera? il 22 ottobre presso la Fondazione Fenice.

Convegno

Le Societa? Scientifiche che compongono l’International Longevity Alliance (ILA), hanno eletto il mese di ottobre, “Mese della Longevita?” a livello mondiale, per aumentare la consapevolezza pubblica sulla Longevita? in salute.L’Italian Longevity League, l’associazione promozione sociale (ILL A.p.s.) nazionale che si occupa di formazione, diffusione e ricerca relativamente al tema della longevita? attiva e dei suoi sviluppi sociali, culturali ed economici in Italia, in qualita? di membro della ILA (International Lonvevity Alliance) che opera a livello mondiale, ha indetto in ogni regione italiana una Giornata della Longevita?, che in Veneto si svolgera? a Padova, il 22 ottobre 2022, dalle ore 8.45 alle ore 16.30, presso la Crowdfunding Arena della Fondazione Fenice, Lungargine Rovetta 28.

ILL

La ILL si candida ad assumere il ruolo di mediatore tra Scienza e Mercato degli operatori e a favorire la formazione di HUB per la Longevita? completi e replicabili, per questo la giornata della Longevita? sara? dedicata alla divulgazione e all’informazione in merito ai comportamenti da tenere per favorire una vita lunga, sana, e felice. E? nella nostra condotta e stile di vita della giovane eta? che si mettono le radici del benessere anche nell'eta? matura. Si parlera? di medicina, ma anche di psicologia, di ecopsicologia e di spiritualita?, perche? non e? solo la classica prevenzione a livello medico che aiuta a mantenere un corpo e una mente giovani e sani, ma un modo diverso di vivere, in sintonia e con la natura e attenti a cio? di cui ci nutriamo, a cio? che beviamo, e a cio? che respiriamo.

Longevità

Relatori esperti nei diversi ambiti tratteranno da molteplici punti di vista, opportunita? e prospettive legate al tema della longevita?. Il messaggio, filo sottile che colleghera? i vari interventi, e? che l'uomo, nella prevenzione e nella cura, deve essere considerato, anche e soprattutto nella cultura medica, a 360 gradi, perche?, ancor prima dell'organo, ci si deve prendere cura dell'essere umano nella sua interezza e complessita?. Solo cosi? il medico puo? aiutare davvero a vivere a lungo e bene. Si tratteranno anche approcci di provenienza orientale, in quanto solo una medicina integrata, che tenga conto di tutti questi aspetti, puo? favorire una sana longevita? attiva.