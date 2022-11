Un panettone "favoloso" per sostenere le attività dedicate ai bimbi di pediatria

L’Associazione Gioco e Benessere in Pediatria annuncia l’arrivo de "Il Favoloso Panettone”, il nuovo progetto di raccolta fondi pensato per il Natale 2022 realizzato con la speciale collaborazione del Lions Club Padova Galileo Galilei nell’ambito del service annuale Bambini Coraggiosi. Il panettone, 1kg di favolosa squisitezza rigorosamente artigianale, firmato dal prestigioso marchio veneto Borsari, sara? disponibile con un’offerta di 15€.

Volontari

Il ricavato della sua vendita andra? a sostenere concretamente le molteplici attivita? ricreative che i volontari dell’Associazione Gioco e Benessere ogni giorno realizzano nei reparti di degenza e day hospital della Pediatria di Padova. L’Associazione Gioco e Benessere in Pediatria da piu? di vent’anni offre ai bambini e ragazzi ricoverati momenti di gioco e attivita? educative, necessarie per attivare in loro quelle energie positive utili a promuovere uno stato di benessere e favorendo cosi? la guarigione.

Bambini

L’Associazione, oltre a garantire la quotidiana presenza di volontari nei reparti della Pediatria di Padova, assicura anche la presenza di Educatori Professionali socio-sanitari che operano ogni giorno in Clinica Pediatrica, offrendo programmi individualizzati ed attivita? educative e ludiche che aiutano bambini e ragazzi a superare la paura delle malattie e lo stress del ricovero, accompagnandoli nella rielaborazione del vissuto di ospedalizzazione e malattia. Ai bambini e ragazzi ricoverati vengono offerti vari laboratori, tra cui interventi assistiti con animali, laboratori creativi, laboratori di pasticceria e di falegnameria, interventi educativi individualizzati.