Vaccini anti-Covid, l'Ulss 6 Euganea apre le prenotazioni anche per i 40enni: ecco come fare

Sono aperte le prenotazioni della vaccinazione anti-Covid per i 49-40enni (nati dal 1972 al 1981), in totale, dall'Ulss 6 Euganea altri 38mila posti prenotatili. In provincia di Padova i 40-49enni sono 143 mila e gli appuntamenti sono disponibili fino al 16 giugno.

Come fare

https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss6

Chi non dovesse riuscire a prenotare l’appuntamento vaccinale in questa fase, non si preoccupi: nuovi posti saranno messi a disposizione sulla base dell’andamento delle prenotazioni e in considerazione della disponibilità di vaccini.

Prenotare online l’appuntamento vaccinale tramite il portale regionale;

Presentarsi ad accesso libero in uno dei Centri di vaccinazione della popolazione di Padova e provincia (sedi e orari di apertura al link: https://bit.ly/3xd3Iei).

I pazienti in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) o non deambulanti vengono invece vaccinati dai Medici di Medicina Generale, dalle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) e dagli infermieri preposti. La vaccinazione dei soggetti estremamente vulnerabili prosegue anche attraverso l’attività dell'Azienda Ospedaliera di Padova, delle Direzioni Mediche dei presidi ospedalieri dell'Ulss 6 Euganea e dei Medici di Medicina Generale.