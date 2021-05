Vaccini anti-Covid: 26mila posti all'Ulss 6 Euganea per i soggetti esenti per patologia – Categoria 4, ecco come fare

Come comunicato nel post Facebook dell'Ulss 6 Euganea, sono aperte le prenotazioni della vaccinazione anti-Covid per i soggetti esenti per patologia – Categoria 4. L’elenco delle patologie interessate al link: https://bit.ly/3bIfwfN.

Per fissare l’appuntamento vaccinale è necessario effettuare la prenotazione tramite il portale regionale, anche con l’aiuto di familiari, farmacie, Comuni e Stazioni dei Carabinieri:

https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss6

Chi non dovesse riuscire a prenotare l’appuntamento per la vaccinazione, non si preoccupi: nuovi posti saranno messi a disposizione degli esenti per patologia, così come dei soggetti rientranti nelle altre categorie target di questa fase della campagna vaccinale, sulla base dell’andamento delle prenotazioni e in considerazione della disponibilità di vaccini.