Vaccini anti-Covid, l'Ulss 6 Euganea mette a disposizione altre 22mila nuove possibilità: ecco come prenotarsi

L'Ulss 6 Euganea ha messo a disposzione 22mila nuove possibilità per chi desidera vaccinarsi conto il Covid.

Sono riaperte le prenotazioni della vaccinazione anti-Covid, con altri 22.000 posti messi a disposizione di tutti i soggetti dai 12 anni compiuti in su (i soggetti minori di età dovranno essere accompagnati all’appuntamento vaccinale da un genitore, da un tutore o da un suo delegato, con modulo per la delega scaricabile al link: https://bit.ly/3q5kHfD). Le prenotazioni rimangono aperte per gli esercenti professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

Per prenotare l’appuntamento vaccinale è necessario collegarsi al portale regionale https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss6. Chi non dovesse riuscire a prenotare l’appuntamento vaccinale in questa fase, non si preoccupi: ulteriori posti saranno attivati compatibilmente con la quantità e tipologia di vaccini disponibili.

Gli over 60 non ancora vaccinati possono accedere liberamente e senza prenotazione ai centri di vaccinazione della popolazione di Padova e provincia (sedi con accesso libero e orari di apertura: https://bit.ly/3pyv9vV) per ricevere la monodose del vaccino Janssen di Johnson & Johnson, salvo valutazione differente da parte del medico competente in fase di anamnesi.

Sono inoltre aperte le prenotazioni per i soggetti che hanno già ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid e intendano ora spostare l’appuntamento per la seconda dose a una data diversa da quella indicata in occasione della prima dose, stanti validi motivi di necessità e fino ad esaurimento dei posti giornalieri destinati allo spostamento della seconda dose. Tutte le informazioni sul portale regionale di prenotazione al link:

https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss6

Foto articolo da post Facebook dell'Ulss 6 Euganea