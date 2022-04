“Dì Salute Weekend”: la prevenzione gratuita in Prato della Valle, ecco come prenotarsi

Visite, controlli di prevenzione, check up e consulenze gratuite nella prima edizione di “Dì Salute Weekend”, l’evento dedicato a prevenzione, salute e benessere, in programma sabato 14 e domenica 15 maggio in Prato della Valle a Padova.

L’appuntamento, realizzato da Dì Salute, in collaborazione con il Comune di Padova, riunisce le principali realtà socio sanitarie regionali pronte a accogliere i cittadini per una serie di controlli e visite di prevenzione gratuite. Proprio in queste ore al sito https://padova.disalute.it /hanno preso il via le prenotazioni obbligatorie per fissare il proprio appuntamento con la prevenzione. Le visite sono eseguite all’interno della Clinica Mobile nel Mondo, che giunge a Padova direttamente dalle piste della motoGP e di altri tre ambulatori attrezzati di Croce Rossa Padova e Croce Verde Padova.

Queste le visite prenotabili:

PREVENZIONE SENOLOGICA , a cura di LILT Associazione provinciale di Padova

, a cura di LILT Associazione provinciale di Padova PREVENZIONE DEL MELANOMA , a cura di Associazione Piccoli Punti Onlus

, a cura di Associazione Piccoli Punti Onlus PREVENZIONE ANDROLOGICA , a cura di Fondazione Foresta Onlus

, a cura di Fondazione Foresta Onlus PREVENZIONE DEL CHERATOCONO E GLAUCOMA , a cura di Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus, in collaborazione con il Centro Oculistico San Paolo dell’Azienda Ospedale Università Padova

, a cura di Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus, in collaborazione con il Centro Oculistico San Paolo dell’Azienda Ospedale Università Padova TEST COLESTEROLO E ESAME BATTITO CARDIACO , a cura di Associazione Medici in Strada Padova

, a cura di Associazione Medici in Strada Padova PREVENZIONE ODONTOIATRICA E SCREENING DELL’EPATITE C , a cura di Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Padova

, a cura di Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Padova MISURAZIONE DELLA PRESSIONE E DETERMINAZIONE PARAMETRI DELLA PELLE, a cura di LloydsFarmacia

La camminata del benessere

Domenica 15 maggio alle ore 10.30 parte da Prato della Valle MoviMENTI, la prima CAMMINATA per il benessere, nella storia della psicologia e medicina patavina, con l’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto. La partecipazione a donazione libera sostiene il Servizio psicologico online “Emergenza Ucraina” dell’Università degli Studi di Padova”. Anche per la camminata l’iscrizione è consigliata.

Informazioni e prenotazioni al sito https://padova.disalute.it/

https://www.facebook.com/Di.Salute.Magazine