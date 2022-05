Prevenzione, il 55% delle padovane mai dal ginecologo nell’ultimo anno

È noto come le donne siano mediamente più attente alla prevenzione rispetto agli uomini, soprattutto in merito alle problematiche di salute tipiche del proprio genere. Ma anche la prevenzione al femminile sembra aver sofferto l’impatto dell’emergenza sanitaria, visto che a Padova la maggioranza delle donne (55%) dichiara di non effettuare una visita ginecologica da almeno un anno. È quanto emerge dall’Osservatorio Sanità di UniSalute, svolto in collaborazione con Nomisma, che ha interrogato gli abitanti della città di Sant’Antonio in merito alle proprie scelte in materia di salute.

Dati

Stando ai risultati, dunque, oltre la metà delle donne padovane non è andata dal ginecologo negli ultimi 12 mesi, ma quasi una su tre sembra evitare questo controllo di base a prescindere dalla pandemia: il 23% dichiara infatti di non fare una visita ginecologica da molti anni, e c’è persino un 8% che afferma di non averla mai fatta. Anche un esame importante come il Pap test – fondamentale per individuare anomalie al collo dell’utero – è stato effettuato nell’ultimo anno da appena quattro donne su dieci (40%), nonostante sia consigliato svolgerlo annualmente.

Ricerca

La ricerca di UniSalute ha poi indagato la frequenza dei controlli relativi alla prevenzione di base del tumore al seno. Il quadro non è dei migliori: solo una padovana su quattro (25%) ha svolto un’ecografia al seno nell’ultimo anno, con il 35% che non si è mai sottoposta a questo esame. Tecniche preventive come l’autopalpazione, inoltre, sono ancora praticate con regolarità solo da una ristretta minoranza (27%). Dati come questi sottolineano ancora di più l’importanza di promuovere la cultura della prevenzione: proprio a questo scopo UniSalute ha partecipato recentemente a Roma alla Race for the Cure, la più grande manifestazione mondiale per la lotta ai tumori del seno, organizzata da Komen Italia.

Uomini

E se guardiamo invece agli uomini? Purtroppo, non ci sono sorprese: il sondaggio rivela come appena il 9% dei padovani sia stato dall’andrologo nell’ultimo anno, e oltre la metà (54%) non abbia mai svolto una visita urologica. Insomma: se tanto c’è da fare per la prevenzione al femminile, i numeri dicono che sul fronte maschile siamo ancora decisamente più indietro.