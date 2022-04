Raccolta farmaci per Emergenza Ucraina

Dal 9 al 24 aprile LloydsFarmacia e Croce Rossa Italiana invitano tutti i cittadini a dare il proprio contributo con una campagna di raccolta di farmaci e parafarmaci destinati alle popolazioni colpite dal conflitto in Ucraina.

In 93 LloydsFarmacia presenti sul territorio della provincia di Milano – di cui 4 in franchising – si potranno acquistare un farmaco da banco o un parafarmaco, a scelta, tra quelli selezionati dalla Croce Rossa Italiana in collaborazione con Croce Rossa Ucraina, tra i più necessari: circa trenta tipologie di prodotto, con un focus particolare per i bambini, fra i più colpiti dal conflitto. Al link l’elenco completo delle 236 Farmacie Lloyds aderenti all’iniziativa a livello nazionale: https://issuu.com/admentaitalia/docs/cri-ucraina?fr=sOWJiODE2NDY

Sono oltre 18 milioni le persone che necessitano di assistenza umanitaria, sei milioni di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case, in cerca di ripari più sicuri, e quasi quattro milioni sono fuggite nei Paesi vicini, soprattutto in Polonia, Moldavia, Romania, Ungheria, Slovacchia e Bielorussia. Un’emergenza umanitaria senza precedenti e che vede impegnati senza sosta i volontari della Croce Rossa, in una situazione definita “disperata”. Mancano acqua, cibo, elettricità ed è sempre più difficoltoso l’accesso ai farmaci essenziali e alle cure mediche.

Una volta raccolti, farmaci e parafarmaci, grazie alla Croce Rossa Italiana, raggiungeranno in tempi rapidi l’Ucraina e i territori di confine, come già accaduto, nei giorni scorsi, per il carico di farmaci donati da LloydsFarmacia, impegnata anche sul fronte dell’accoglienza profughi in Italia, con, in alcune realtà, tamponi a quanti arrivano nel nostro Paese.

“Si tratta di un’emergenza umanitaria unica, di fronte alla quale è necessario unire le forze. - sono le parole di Domenico Laporta, Amministratore Delegato Gruppo ADMENTA Italia-LloydsFarmacia - Essere nuovamente al fianco della Croce Rossa Italiana ci dà l’opportunità di fare la nostra parte, mentre assistiamo a qualcosa che ritenevamo impensabile. Nel fronteggiarlo, ogni singolo gesto può fare la differenza, nel sostegno alle popolazioni colpite. Il nostro impegno con la Croce Rossa Italiana - che ringraziamo per il lavoro già fatto e che faremo insieme - prosegue, rinnovato e rafforzato. Ringraziamo fin d’ora i nostri farmacisti e i dipendenti tutti che hanno aderito con entusiasmo, nell’organizzare e realizzare la raccolta, e tutti coloro che sceglieranno di partecipare alla campagna donando farmaci e parafarmaci di prima necessità. Ci emoziona particolarmente poter destinare prodotti ai bambini, fra i più colpiti dal conflitto. Insieme a Croce Rossa, possiamo dare il nostro contributo, vicino alle persone colpite dal conflitto.”

“Sin dall’inizio della grave crisi umanitaria in Ucraina - sottolinea Rosario Valastro, Vicepresidente della Croce Rossa Italiana - abbiamo cercato di dare rapide risposte agli enormi bisogni della popolazione colpita. E ci siamo riusciti, grazie anche all’importante sostegno di partner come LloydsFarmacia e alla generosità degli italiani. Il nostro ponte umanitario, che ormai opera con due convogli a settimana, e l’attività di evacuazione e di accoglienza, non si fermano né si fermeranno qui. Continueremo a fornire l’aiuto necessario alla Croce Rossa ucraina e alla popolazione in fuga. Abbiamo sottolineato sin da subito l'importanza di unire le forze per inviare aiuti ‘ragionati’ e la raccolta che si avvia con LloydsFarmacia è una garanzia in questo senso. I farmaci raccolti, infatti, preventivamente richiesti dai volontari sul campo".