Emergenza Ucraina: la raccolta di farmaci e materiale di medicazione a Cittadella

Una raccolta di farmaci e materiale di medicazione: questo il primo di alcuni step che l’Amministrazione Comunale ha deciso di concretizzare per dare il proprio contributo all’emergenza Ucraina.

Elenco donazione farmaci

Le realtà del territorio

Alleati del Comune: la Croce Rossa e le farmacie/parafarmacie del cittadellese che fin da subito si sono dette favorevoli all’iniziativa, dando la loro disponibilità a fare da punto di raccolta per le donazioni. Ecco dunque che coloro che volessero contribuire, potranno recarsi già a partire da questi giorni nelle farmacie aderenti e donare farmaci e materiale di medicazione.

Una prima azione

«Un ringraziamento alle farmacie e parafarmacie per la sensibilità e la disponibilità dimostrate. Si tratta di una prima azione di solidarietà a sostegno della popolazione ucraina. Come Amministrazione ci stiamo organizzando per ulteriori iniziative che vedranno il coinvolgimento di diversi soggetti del tessuto associativo cittadellese».

La situazione

Si ricorda che il Consolato Onorario Repubblica d’Ucraina ha istituito una “unità di crisi” che segue costantemente l’evolversi della situazione in Ucraina a tutela dell’incolumità e della sicurezza dei connazionali Italiani e dei loro famigliari.

Chi contattare in caso di bisogno

Per i privati cittadini/connazionali e cittadini ucraini residenti in Italia che necessitano di aiuto e di informazioni possono contattare:

Per le Associazioni che vogliono avere informazioni per aiutare la popolazione ucraina devono rigorosamente contattare la Prefettura di Padova all’indirizzo PEC: protocollo.prefpd@pec.interno.it

Per ogni genere di richiesta da parte di cittadini ucraini al Comune far riferimento al sito della Prefettura di Padova, Ministero degli Interni e Ministero degli Affari Esteri e ai contatti sopra indicati.

Info web

https://www.comune.cittadella.pd.it/emergenza-ucraina