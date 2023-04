Salute e prevenzione, screening gratuiti per i residenti di Carmignano

L’Amministrazione Comunale di Carmignano di Brenta, con lo scopo di promuovere la salute delle persone e della comunità, ha presentato il progetto “NOI IN SALUTE PER LA PREVENZIONE”, una serie di incontri informativi su salute e prevenzione e screening gratuiti. Questa iniziativa è diretta non solo ad una corretta informazione ed educazione alla salute, ma anche ad aumentare la consapevolezza della necessaria prevenzione per combattere alcune patologie.

Il progetto prevede quattro serate informative:

-martedì 18 aprile: la cardiologia incontra il territorio; relatore dott. Paolo Buja Responsabile UOS Emodinamica UOC Cardiologia di Cittadella-AULSS 6 Euganea.

-giovedì 27 aprile: il melanoma; relatore dott.ssa Diva Simonetto Specialista in Dermatologia.

-martedì 2 maggio: l’alimentazione e la salute orale; relatori dott. Roberto Concolato Biologo Nutrizionista e dott.ssa Eleonora Boem Igienista Dentale.

-martedì 9 maggio: le malattie reumatiche; relatore dott. Vincenzo Malatesta Specialista in Reumatologia e Direttore Sanitario Punto Medico Brenta.

Screening

Sono previsti inoltre screening gratuiti per i residenti nel Comune di Carmignano di Brenta: Sabato 22 aprile presso la Sala Consiliare del Comune di Carmignano di Brenta dalle 8.30 alle 11.30, l’Associazione “Amici del Cuore” di Vicenza effettuerà lo screening cardiovascolare con misurazione di colesterolo totale, glicemia, pressione, battito cardiaco e saturazione. Sempre sabato 22 aprile davanti al municipio dalle 9.30 alle 13.00 il Comune di Carmignano di Brenta ospiterà la quinta tappa del tour della prevenzione del melanoma di LILT PADOVA in collaborazione con Croce Verde di Padova. Da mercoledì 19 aprile sarà possibile prenotare tutta una serie di prestazioni presso il Poliambulatorio “Punto Medico Brenta” tra cui elettrocardiogramma refertato, audiometrie in collaborazione con Audiovita, visita dermatologica per controllo nevi, consulenza nutrizionale con bioimpedenziometria, igiene dentale adulti, avvicinamento alla poltrona con test salivare per bambini, ecografia alla tiroide. I check-up e le visite dovranno essere prenotati per consentire i corretti tempi di visita e il rispetto di tutte le norme di sicurezza e privacy. Le prenotazioni saranno gestite direttamente da LILT (dettagli sulle pagine social Instagram e Facebook di LILT Padova e del Comune dio Carmignano di Brenta) e dal Poliambulatorio “Punto Medico Brenta” (telefonando al numero 0490991202 dalle 13.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì) fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per lo screening cardiovascolare gli Amici del Cuore non richiedono prenotazione.

Amministrazione

Il Sindaco Eric Pasqualon ha sottolineato: «La salute dei nostri cittadini è da sempre una priorità della nostra azione Amministrativa. Questa importante iniziativa non solo permette ai nostri cittadini di acquisire consapevolezza sull’importanza della prevenzione sanitaria ma permette a tutti loro di accedere a screening e visite mediche specialistiche in maniera completamente gratuita». Gli ha fatto eco l'assessore alle politiche sanitarie Elisa Paiusco: «Ancora una volta vogliamo sottolineare l’importanza della prevenzione: anticipare i tempi e avere una diagnosi precoce in molti casi può essere l’arma vincente. Quest’anno abbiamo proposto un format diverso presentando prima la parte informativa e poi la parte degli screening, perché si fa prevenzione partendo prima dall’educare a vivere secondo corretti stili di vita e poi proponendo visite e screening di controllo. Ringrazio la Consulta per la Sanità per il supporto dato nella realizzazione del progetto e tutti i medici e specialisti per la loro disponibilità».