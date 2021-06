Test per conoscere gli anticorpi al Coronavirus prima e dopo il vaccino

Riceviamo e pubblichiamo:

"La campagna vaccinale procede in Veneto e a Padova e sono in molti coloro che vogliono sottoporsi alle analisi per controllare gli anticorpi Covid. Non c’è differenza: sia chi deve fare il vaccino (e magari ha avuto in passato il Coronavirus), sia chi ha già fatto la prima o entrambe le dosi del vaccino vuole conoscere il livello degli anticorpi sviluppati e dunque la propria immunità o meno al virus.

Il test per conoscere gli anticorpi Covid

L'esame per ricercare gli anticorpi per Covid-19 è il test sierologico. In cosa consiste? Un prelievo del sangue. Un test che già all’inizio della pandemia veniva utilizzato solo per conoscere se si era entrati in contatto con il virus nel breve e lungo termine, ora lo si sceglie anche per studiare l'immunizzazione pre e post-vaccino.

Come conferma il sito della Ragione Veneto, si tratta di un’indagine in grado di rilevare l’esposizione al virus SARS-CoV-2 mediante dimostrazione della presenza di anticorpi (IgM e/o IgG) anti-SARS-CoV-2 su prelievo di sangue venoso o capillare.

Test sierologico quantitativo e anticorpi neutralizzanti

Nel tempo, proprio come è successo con i tamponi, i test sierologici sono divenuti sempre più specifici e, ad oggi, permettono di misurare la quantità di anticorpi totali (IgG, IgA, IgM) anti-RBD (Receptor Binding Domain) S1 della proteina Spike, ossia la presenza di quegli anticorpi che permettono alla suddetta proteina di attaccarsi alle cellule e di essere portatrice del virus.

Tuttavia il test non offre informazioni temporali, ma è utile per monitorare l'efficacia del vaccino sul proprio sistema immunitario e per capire se l'infezione dalla quale siamo stati colpiti in passato, ossia il Covid-19, ha sviluppato o meno gli anticorpi.

