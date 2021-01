Test rapidi in farmacia: ecco come fare

Siamo stati alla farmacia Merlo di Conselve dove veniamo accolti dal Dott. Roberto Merlo e il Dott. Luca Rizzato che ci spiegano chi e come può fare il test rapido. Serve la prenotazione (in farmacia o chiamando per organizzare i tamponi senza assembramenti), il costo, uguale in tutto il Veneto, è di 26 euro. Il risultato dopo 15 minuti. Tutti i dettagli