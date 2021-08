Vaccinazioni anti-Covid: accesso diretto ai giovani dai 12 ai 25 anni, ecco dove e quando

Come recita il post nella pagina Facebook dell'Ulss 6 dal giorno 13 agosto si apre l'accesso diretto per la vaccinazione anti-Covid ai giovani dai 12 ai 25 anni. Di seguito l'elenco delle sedi vaccinali e orari di apertura senza prenotazione

"In applicazione delle ultime indicazioni regionali, l’accesso diretto ai Centri di vaccinazione della popolazione di Padova e provincia viene esteso – da domani 13 agosto e fino al prossimo 30 agosto – a tutti i giovani dai 12 ai 25 anni di età, per i quali sarà dunque possibile prenotare l’appuntamento vaccinale sul portale regionale (https://bit.ly/3iGcLzn) oppure ricevere la vaccinazione con accesso senza prenotazione.

Scopri le date e i giorni

L’accesso diretto potrà avvenire nelle sedi vaccinali con giorni e orari di apertura indicati al link: https://bit.ly/3lUfEyA.

Ricordiamo che, anche in caso di accesso senza prenotazione, i soggetti minori di età dovranno essere accompagnati all’appuntamento vaccinale da un genitore, da un tutore o da un suo delegato, con modulo per la delega scaricabile al link: https://bit.ly/3yFV0pj.

Oltre all’appuntamento su prenotazione, rimane in vigore l’accesso libero anche per gli over 60 non ancora vaccinati, che possono presentarsi direttamente nei Centri di vaccinazione della popolazione di Padova e provincia negli stessi giorni e negli orari di apertura senza prenotazione sopraindicati per i giovani dai 12 ai 25 anni".