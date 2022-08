West Nile, come proteggersi dalle zanzare e dal rischio di infezione

In considerazione degli sviluppi negli ultimi giorni sui casi di contagio da West Nile, si informa che in questi giorni i Sindaci con l'azienda ULSS attraverso il Dipartimento di Prevenzione assicura un costante monitoraggio della situazione.

Le situazioni di rischio

È d'obbligo segnalare che le situazioni di rischio sono comunque molto rare e comunque limitate alle fasce più fragili della popolazione, in particolare a danno delle persone immunodepresse, alle quali sono indirizzate le raccomandazioni di cautela nell'esposizione alle concentrazioni di zanzare comuni (nel caso della west nile) e tigre.

Il compito dei cittadini

Si ricorda che i Comuni garantiscono gli interventi sulle aree verdi urbane di proprietà comunale, ma ogni cittadino deve impegnarsi a provvedere autonomamente nelle aree di uso privato, con particolare attenzione ai ristagni d'acqua.

I prodotti

Dopo la consegna gratuita dei larvicidi nelle scorse settimane, nei prossimi giorni sarà possibile ritirare il prodotto antizanzare presso il Municipio di Casalserugo.

Ricordo che l’utilizzo di adulticidi (insetticidi contro le zanzare adulte) come veniva fatto negli anni scorsi, non è più possibile farlo!

Non solo la loro efficacia è di breve termine, ma sono anche dannosi per l’uomo, gli animali e l’ambiente. L’utilizzo incontrollato di adulticidi favorisce lo sviluppo di resistenze ai principi attivi. Inoltre, si corre il rischio che in caso di un’epidemia virale emergente i prodotti disponibili possano rivelarsi non più efficaci.

Solo in caso di epidemia virale è necessario uccidere tutte le zanzare adulte nell’immediata vicinanza della/e persona/e ammalata/e per eliminare potenziali vettori di virus.Tali trattamenti vengono coordinati dal Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria.

Info e allegati

Info e segnalazioni al sito https://www.comune.casalserugo.pd.it/c028028/po/mostra_news.php?id=78&area=H

Depliant informativo

Scopri le linee operative