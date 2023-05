Lo Yoga della risata, appuntamento alla scuola primaria Don Angelo Bertolin

Giovedì 4 maggio è in programma la prossima serata di “Yoga della Risata" alle ore 21.00 nella palestra della scuola primaria Don Angelo Bertolin in via Don Bosco 172 a Tencarola il primo ed il terzo giovedì del mese.

Terapia

Lo Yoga della Risata è un indiscutibile strumento di benessere, una terapia complementare, un esercizio di felicità che consentirà di avere cittadini che potranno vivere ogni giorno come un’opportunità positiva per imparare, crescere e migliorare. «Ci siamo avvicinati a questa disciplina da un bel po’ di anni – spiega il sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – un insieme di tecniche riconosciute a livello mondiale attraverso cui si impara a ridere anche quando non ce n’è motivo. L’obiettivo è di trasmettere qualche strategia per poter affrontare in modo positivo la vita esternando le emozioni e condividendole con il gruppo. Grazie di cuore al nostro Concittadino Giancarlo Militello che gratuitamente organizza e conduce le sessioni che sono aperte a tutti e senza alcun costo. Con l’occasione ricordo con affetto la nostra Cristina Lunardi che ha fatto conoscere alla nostra Comunità lo Yoga della Risata portandola come iniziativa al Coordinamento delle Associazioni …un regalo di cui continuiamo a trarre benefici anche se lei ci ha lasciati ben otto anni fa».

Risata

«Lo Yoga della Risata – conclude l'istruttore dello Yoga della Risata di Selvazzano Dentro, Giancarlo Militello – viene condotto da un teacher che guida, attraverso degli esercizi di risata, la respirazione, il canto e il ballo. L’obiettivo è quello di riuscire ad esternare l’emotività repressa per aiutare le persone a veicolare emozioni, anche non sempre piacevoli, e portare nella loro vita la risata come approccio positivo”.