Zecche, zanzare e le malattie da vettori: esperti a confronto

Le malattie da vettori, in primis quelle trasmesse da flebotomi, zecche e zanzare, costituiscono ormai non solo in Italia ma in generale in Europa un serio problema di sanità animale e salute pubblica. Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) interessano più di un miliardo di persone, determinando circa un milione di morti e costituendo quasi il 17% dei casi totali di malattie trasmissibili. Nello specifico il Veneto, così come le altre regioni del nord-est, rappresenta un'area particolarmente critica per le malattie trasmesse da zecche. L'aumento delle temperature medie, in seguito ai cambiamenti climatici, estende il periodo di attività di questi patogeni che sono presenti già da marzo-aprile, anche ad altitudini elevate.

Il tema è stato al centro del simposio “One Health: una salute unica e una sola scienza. L’esperienza della Regione Veneto per la prevenzione e il contrasto delle zoonosi da vettore” che si è svolto il 20 giugno a Padova nell'ambito del XXXIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Parassitologia (SoIPa) organizzato da HPS - AboutPharma con il contributo non condizionato di MSD Animal Health, azienda leader nella salute animale e nella prevenzione.

Attraverso un confronto tra istituzioni, medici umani e veterinari e professionisti dei vari settori coinvolti, l'evento ha avuto l’obiettivo di approfondire – con un approccio One Health - lo “status quo” di alcune malattie trasmesse da artropodi vettori in Veneto con un focus su leishmaniosi e malattie trasmesse da zecche, analizzando aspetti epidemiologici, ambientali e climatici e le misure di sorveglianza e contenimento.

“Le malattie da vettori sono l’esempio paradigmatico del rapporto esistente tra uomo, animale e ambiente” - ha precisato Simona Viola, Business Unit Director Companion Animals di MSD Animal Health Italia. “Il controllo delle stesse richiede un solido sistema di monitoraggio e prevenzione basato su una stretta sinergia inter-professionale tra il comparto della medicina umana e veterinaria. Siamo fermamente convinti che preservare la salute globale sia possibile solo con la collaborazione multidisciplinare dei diversi settori coinvolti. L’approccio collaborativo One Health, che si fonda sul legame indissolubile tra esseri umani, animali e ambiente, è la scelta vincente per assicurare il benessere collettivo. E noi di MSD Animal Health siamo da sempre al fianco dei professionisti della salute affinché si faccia squadra per raggiungere obiettivi comuni e condivisi. Nella scorsa edizione dei SoIPa che si era tenuta a Napoli, avevamo organizzato una tavola rotonda e ci eravamo impegnati a portare avanti azioni concrete per favorire un approccio multidisciplinare per il controllo e il contrasto delle zoonosi vettoriali coinvolgendo dunque tutti gli attori del sistema salute. Ebbene è con questa filosofia che non solo abbiamo deciso di organizzare incontri a carattere regionale, progettati tenendo presenti le caratteristiche dei territori di riferimento ma abbiamo anche deciso di sostenere SIMG per la realizzazione di una FAD accreditata da Agenas con crediti ECM sulle zoonosi in medicina generale che sarà fruibile sia ai medici di medicina veterinaria sia ai medici di medicina generale a partire da ottobre 2024”.

L'evento – che ha ricevuto il patrocinio di SIMG (Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie), IZSVe (Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie), SoIPa (Società Italiana di Parassitologia), FROV (Federazione Regionale Ordini dei Medici Veterinari del Veneto) e MAPS (Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute) dell'Università di Padova – rappresenta la 4° tappa di un percorso di approfondimento sul tema One Health che ha già toccato nei mesi scorsi le città di Roma, Milano e Palermo e prevede la realizzazione di altri momenti di confronto a carattere regionale sul territorio italiano.