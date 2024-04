Il 1° Maggio torna il Parco Gonfiabili gratuito a Padova

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Il Giardino dei Giochi è un progetto creato da alcuni volontari di Padova per creare delle attività ricreative per le famiglie della città. Alcune associazioni hanno sostenuto il progetto creando diverse iniziative: giornate di gonfiabili, laboratori di decoupage, feste a tema e il cinema sia all’aperto che al chiuso. La Chiesa di Scientology di Padova, sostenitrice di questo progetto, mette a disposizione gli spazi gratuitamente: un grande giardino verde dove vengono allestite e preparate tutte le attività per i bambini, in Via Pontevigodarzere 10. Numerosi genitori e bambini hanno partecipato alle attività negli ultimi anni e, ora, i volontari vogliono fare un ulteriore invito per la giornata di Mercoledì 1° Maggio 2024. Dalle ore 14:00 alle ore 20:00 il grande giardino di Villa Francesconi Lanza verrà allestito con 5 grandi gonfiabili con ingresso libero e gratuito per tutte le famiglie della città e limitrofi. I volontari offriranno snack, patatine e bibite. Lo scopo di questo progetto è quello di creare delle attività inclusive e divertenti per i giovani della comunità con iniziative ricreative come questa dove si possano incontrare e conoscere senza barriere di nessun tipo quali etnia, cultura o religione, con l’intento di eliminare qualsiasi forma di intolleranza, in quanto i volontari sostengono che: “I bambini di oggi diventeranno la civiltà del domani” come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard nella guida al buon senso intitolata La Via della Felicità. L’ingresso è libero e gratuito e chiunque desideri partecipare. Per maggiori informazioni scrivi a ilgiardinodeigiochipadova@gmail.com o visita la pagina Facebook Il Giardino dei Giochi.