"Evasioni", nella galleria civica Cavour, in piazza Cavour

Mercoledi’ 10 aprile ore 17:30, presso la Galleria Civica Cavour, si inaugura, alla presenza dell’Assessore alla CulturaAndrea Colasio e con l’intervento di Max Sabbion, la mostra EVASIONI promossa dall’associazione MoMArt in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova Nel 2021 l'Associazione Momart è stata invitata, a partecipare al “Progetto Carcere” realizzato dal Comune di Padova, Settore ai Servizi Sociali, in collaborazione con la Direzione del Carcere e con il sostegno della Fondazione Cariparo. Da allora la pittrice Alessandra Andreose dell’Associazione Momart conduce il laboratorio di pittura TeliAmo e gli scultori Claudia Chiggio e Roberto Tonon dell’associazione Area 48 guidano il laboratorio di scultura ScolpiAmo . Proprio dal toccare con mano come l’Arte possa rappresentare un momento di evasione per chi ha perso la libertà nasce il progetto di una mostra dedicata alle diverse forme di evasione: l’arte come evasione ma anche l’evasione come soggetto artistico. Un tema ampio, affascinante, reso più concreto dalla partecipazione alla mostra delle opere realizzate all’interno del carcere: opere importanti, pregne di significati, a volte dall’alto contenuto simbolico. L’arte diventa soggetto unificante attraverso la proposta di una mostra in cui opere di 23 artisti facenti parte dell’Associazione Momart e di 10 detenuti vengono esposte insieme sotto un’unico cappello comune. L’arte è anche motore di cambiamento, stimolo forte che può diventare strumento di trasformazione ed evasione dalle proprie gabbie interiori grazie all’Arteterapia. Ecco allora l’esposizione di opere rappresentanti le barriere o gabbie interiori emerse e trasformate nei laboratori dedicati al miglioramento di sè condotti dall’arteterapeuta e pittrice dell’associazione MoMArt Cristina Zucchi. Gli artisti espositori afferenti all’associazione MoMArt sono Alessandra Andreose, Antonio Bellisai, Alessia Bortolami, ChiTon, Chiara Coltro, Marina Dogo , Errico, Lorena Filippetto, Giuseppe Filippi, Dave Guccione, Amos Loffreda, Elena Marchesini, Gianfranco Morello, Baerbel Schmidtmann, Elisabetta Sgobbi, Manuel Silvestrin, Ruggero Simonato, Alessandro Stella, Paolo Tagliasacchi, Maurizio Turlon, Monica Vaccari, Silvio Zago, Cristina Zucchi. Le opere esposte spaziano dal figurativo all’informale, sono realizzate con diverse tecniche, dall’acquerello all’olio all’acrilico, dalla scultura alle installazioni realizzate in legno o in modellato, con utilizzo di materiali riciclati. La mostra sarà animata da due eventi: sabato 20 aprile alle 17 si terrà la conferenza “Vi racconto una storia” dove la realtà carceraria incontrerà il pubblico. Saranno presenti Alessandra Andreose, Claudia Chiggio e Roberto Tonon, responsabili dei laboratori, il direttore del carcere Claudio Mazzeo, alcuni detenuti e le professionalità di riferimento dei detenuti. domenica 21 aprile alle 17 si terrà la conferenza esperienziale condotta dall’arteterapeuta dr. Cristina Zucchi “Arte tra espressione di sé e benessere personale” per considerare l’arte da un punto di vista diverso. L’associazione Momart (acronimo di Mostra Mercato dell’Arte) nasce nel 2008 grazie all’appassionato d’arte Roberto Callegari e ad alcuni gruppi di artisti dilettanti con l’obiettivo di dare a tutti la possibilità di presentare in pubblico il proprio talento artistico senza l’intermediazione delle gallerie specializzate, portare l’arte in strada, anzi, in pieno centro cittadino, in uno spirito di solidarietà anziché di competizione. Da allora la presidenza è passata ad Alessandra Andreose (con Alessandro Stella vicepresidente) e i soci-espositori da una cinquantina sono attualmente oltre 120. La crescita progressiva dello spessore artistico e partecipativo è stata certificata dall’attività culturale svolta in questi dieci anni dall’Associazione: allestimento di quattro grandi collettive alla Gran Guardia, alla Cattedrale ex Macello e in Galleria Cavour (l’ultima, 10 anni a colori, nel 2018); nove anni di partecipazione alla prestigiosa rassegna fieristica di Arte Padova e organizzazione di propri convegni con prestigiosi testimonial ; istituzione del premio Momart Giovani, con il quale dodici artisti e quattro curatori “under 35” hanno ricevuto la possibilità di mettere in piedi proprie personali, una mostra comune al Bastione Alicorno, e di pubblicarne i cataloghi. Info: info@momartpadova.it Settore Cultura e Turismo U.O.C. Mostre, Manifestazioni e Spettacoli tel (+39) 049 8204529 - 4501 donolatol@comune.padova.it Apertura esposizione: dal 10 al 28 aprile 2024 Ingresso libero Orario: lunedì e martedì chiuso mercoledì, giovedì, venerdì, 15.30 - 19.00 sabato e domenica 10.00 - 13.00 ; 15.30 - 19.00 momart.padova@gmail.com www.padovacultura.it www.momartpadova.it