Festa del papà, Usif al governo: sostenere e difendere la genitorialità

Nel giorno della Festa del papà, e a pochi giorno da quella delle donne, l’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF), invia una lettera al ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, e a quello per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, per chiedere maggiore sostegno e difesa della genitorialità. “Nel rappresentare la mancata applicazione normativa, per i militari della Guardia di Finanza e per il restante personale del Comparto Sicurezza e Difesa, delle disposizioni afferenti al compenso (80% della retribuzione) dei periodi di congedo parentale”, si legge nella missiva, USIF “richiede il riconoscimento del beneficio in argomento per il periodo successivo ai quarantacinque giorni di licenza straordinaria congedo parentale, fino al raggiungimento del secondo mese fruibile, e non inferiore a quindici giorni”. “Quanto sopra - conclude la lettera - al fine di porre in essere ogni utile iniziativa volta alla definizione di tale ingiusta sperequazione retributiva determinatasi a discapito dei genitori appartenenti al Comparto”. L’Unione Sindacale Italiana Finanzieri, inoltre, ricorda di essere “in attesa dell’applicazione dell’istituto del ricongiungimento familiare tra appartenenti al comparto sicurezza e difesa”. A tal proposito, USIF spiega di sostenere “il disegno di legge proposto dal senatore De Poli in materia di ricongiungimento del nucleo familiare per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.