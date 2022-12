Una grammatica di lingua veneta per tutte le sue varianti, correttori ortografici, e altro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Treviso. Dal 12 Luglio 2015 sono a disposizione il correttore ortografico per i prodotti Mozilla e il correttore ortografico, il sillabatore, e il dizionario dei sinonimi per LibreOffice per la lingua venetian realizzati da Mauro Trevisan. Tutti sono basati su una ortografia che rende più semplice la lettura rispetto a quella italiana, ne aumenta le potenzialità considerando tutti i suoni delle differenti varianti di lingua veneta, e ne corregge i difetti. L'ortografia adoperata realizza inoltre un alfabeto intellegibile da tutte le varianti del veneto, anche quelle emigrate. In questo modo è possibile scrivere in tutte le varianti di lingua veneta, leggerle, e farsi capire da tutti. Il correttore ortografico è stato realizzato per riunire in un unico strumento tutte le particolarità e variabilità di ciascuna variante di lingua veneta. Al giorno d'oggi consta di più di 70 mila lemmi (che si traducono in quasi 54 milioni di parole differenti). Trevisan ha scritto una grammatica di lingua veneta, raccogliendo e descrivendo in un unico libro le peculiarità delle differenti varianti di veneto, la "Gramàtega de lengua vèneta pa’ i vèneti", utilizzando la grafia proposta. Ha studiato ingegneria informatica a Padova ma è anche uno studioso di linguistica, in particolar modo di linguistica computazionale. Il suo scopo è quello di fornire ai veneti un libro unico contenente la descrizione delle grammatiche della maggior parte delle varianti parlate in veneto e all'estero, invece che avere tanti libri di grammatica, spesso poco corretti, uno per ciascuna variante. I prodotti Mozilla in questione sono Firefox, Thunderbird, Firefox per Android, e SeaMonkey, il navigatore per mobile. Per maggiori informazioni visita i siti: https://parnodesmentegar.wordpress.com https://parnodexmentegar.orgfree.com Link alle risorse: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/dithionario-de-lengua-v%C3%A8neta/ https://extensions.libreoffice.org/extension-center/spelling-dictionary-and-hyphenator-for-the-venetan-language Per comprare il libro: https://www.lulu.com/shop/mauro-trevisan/gram%C3%A0dega-de-lengua-v%C3%A8neta-pa-i-v%C3%A8neti/ebook/product-1z4k9e22.html?q=gram%C3%A0dega+lengua+v%C3%A8neta&page=1&pageSize=4 https://www.ibs.it/ebook/trevisan-mauro/gram-agrave-dega-de-lengua-v-egrave-neta/9781326351823.html ### Mauro Trevisan