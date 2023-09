Primo incontro: parole in liberta’... a casa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Venerdì 15 settembre, si è tenuto ad Abano Terme il primo incontro "Parole in Libertà...a casa". La serata organizzata dall’anfitrione (parola altisonante ma null’altro che la padrona di casa) ha avuto un risvolto assai gradevole e di arricchimento per la presenza di intellettuali, docenti, artisti, scrittori… che hanno fatto conoscenza tra loro; hanno dibattuto intorno a libri scritti ma soprattutto si è voluto fare il punto sull’impostazione da prendere nei prossimi incontri e quindi allo svolgimento del Salotto Letterario. Il nostro salotto è aperto a tutti coloro che amano e praticano la creatività, l’arte, la cultura in tutti i suoi aspetti (NO POLITICA). Il nostro intento è cogliere gli interessi di ciascun partecipante; portando all’interno del gruppo, le emozioni, gli stati d’animo le introiezioni derivanti dal praticare un tipo d’interesse a noi confacente. Nel passato i salotti letterari a partire dal XVI secolo hanno preso la forma organizzativa dell'epoca moderna. Se per alcuni anni, non si sono attuati; oggi questa forma di ritrovo culturale, ha un nuovo fervore e crescita e vengono realizzarti in diverse regioni italiane. Tornando a noi, il riunire amanti della cultura e della creatività magari sorseggiando un aperitivo, dibattendo su temi a noi cari; non sciorinando solo l’esecuzione ma esternando le emozioni, sentimenti, la parte introspettiva ed osservando, analizzando pensieri, sentimenti, desideri, pulsioni per esplorarli in maniera dettagliata è il fine di questo salotto letterario. Parole in libertà… a casa, si svolgerà prevalentemente ad Abano Terme, presso la mia abitazione fin quando il numero dei partecipanti me lo consentirà, successivamente troveremo un’altra sistemazione. Ai nuovi aderenti chiedo cortesemente una brevissima presentazione di loro ma soprattutto le informazioni riguardo ai loro interessi generali su cosa fanno o hanno fatto. La creazione di questo salotto è scaturita da una serie di bisogni che richiedono anche la possibilità di fermarsi e riflettere. Quindi perché non creare un luogo dedicato al ritrovo tra gruppi di persone, per discutere di attualità, scambiare idee o semplicemente per fermarsi a riflettere? Ho scelto di fare questi incontri a casa predisponendo gli spazi con tavoli, sedie, divani...per dare la facilità al dialogo; ne consegue che a parer mio, il confronto e la discussione diretta siano gli elementi fondamentali per la crescita individuale. Attualmente benché strategici ed importanti, nessun Social riesce a surrogare. Nutro la speranza che il dialogo, con lo stare gli uni di fronte agli altri, il rispetto reciproco, il dovere di esporre sé stessi alla forza e al rigore del ragionamento costruisca un maggior progresso civile. Sto creando un gruppo di WhatsApp per scambiarci idee, incontri…. NB: Prossimo incontro VENERDI’ 10 NOVEMBRE 2023 ore 18:00 Siete d’accordo? ORDINE DEL GIORNO: Presentazione (succinta) nuovi aderenti ed interessi; Lettura 3 poesie; IL VIAGGIO (emozioni, stati d’animo, pensieri…) - Confermatelo via mail o WhatsApp Nicoletta Rinaldi