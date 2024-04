"Raggiungiamo i ragazzi prima che lo faccia la droga"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Si è celebrata una settimana fa, il 7 aprile la Giornata Mondiale della Salute e si celebrerà tra 6 giorni, il 20 aprile la Giornata Mondiale della Cannabis. Per questa occasione i volontari dell’associazione di volontariato Mondo Libero dalla Droga, da più di 10 anni attivi sul territorio veneto con attività di educazione e prevenzione alla droga ha deciso di proporre un evento formativo e relativo workshop per studiare le attività da svolgere nel corso dei 365 giorni successivi. Ecco perché Domenica 14 aprile in mattinata si sono riuniti presso la Sala per la Comunità della Chiesa di Scientology, i vari gruppi dell’associazione Mondo Libero dalla Droga di Padova, Vicenza e Verona. Sono state programmate delle attività anche per le città di Treviso e Venezia. Il tutto è cominciato portando i recenti risultati della relazione annuale al Parlamento delle tossicodipendenze in Italia realizzata dal dipartimento delle Politiche antidroga del 2022: “Nel 2022 è aumentato il consumo di sostanze stupefacenti­: tra adulti e giovanissimi, hanno assunto droghe almeno una volta circa 4 milioni e 900 mila italiani. Preoccupano anche l’abuso di alcol e il fenomeno crescente dell’autoprescrizione dei farmaci.” “La più diffusa è la cannabis, consumata da 4 milioni di persone. A seguire tra le sostanze più utilizzate ci sono gli oppiacei e derivati il cui consumo è aumentato del 180% rispetto al 2021. Preoccupa anche il trend delle cosiddette “droghe pesanti”: il numero di persone che dichiarano di aver consumato cocaina nel 2022 è aumentato del 17% rispetto al 2017. Questa sostanza è consumata molto anche dai giovanissimi (15-19 anni): 1 studente su 50 ha assunto cocaina nel 2022 (circa 44.000 studenti). Il consumo di eroina/oppiacei, invece, è addirittura triplicato rispetto al 2017. Sono state oggetto di analisi anche le nuove sostanze psicoattive (Nps) che sono state consumate da circa 300 mila persone nel 2022, con un aumento del 370% nella fascia d’età tra i 18-64anni. Si tratta di un gruppo ampio ed eterogeneo, in continua evoluzione, di sostanze sintetiche, tra cui cannabinoidi, oppiodi e ketamine, potenzialmente letali. Le nuove sostanze psicoattive sono oggetto di monitoraggio da parte del Sistema nazionale di allerta precoce (Snap). Solo nel 2022 sono state rilevate 76 nuove sostanze di cui 29 circolanti per la prima volta in Italia.” Ecco perché i volontari di Mondo Libero dalla Droga pensano che bisogna esponenzialmente aumentare la corretta informazione sulle reali conseguenze dell’abuso di sostanze stupefacenti portando avanti le diverse iniziative dell’associazione come conferenze introduttive, distribuzioni di opuscoli gratuiti, organizzazione di tornei sportivi, mostre itineranti e molto altro. La Chiesa di Scientology e i suoi membri in tutto il mondo sostengono la Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga (Drug-Free World Foundation), un'organizzazione laica senza scopo di lucro che fornisce a giovani ed adulti informazioni reali sulla droga in modo che possano prendere decisioni informate per vivere senza droga. La campagna “La Verità sulla Droga” della Fondazione è una delle più grandi iniziative non governative di educazione e prevenzione alla droga a livello mondiale. Come mostrato in un programma su Scientology Network TV, questo sostegno consente alla Fondazione di fornire gratuitamente opuscoli, video e guide educative sulla droga a tutti i volontari presenti da New York a Taipei e dall'Australia all'Italia. Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite contro l’abuso e il traffico illecito di droga “Ogni dollaro speso per la prevenzione può far risparmiare ai governi fino a dieci dollari in costi successivi”. Ecco perché l’umanitario L. Ron Hubbard scrisse “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione”. Per maggiori informazioni o per partecipare alle attività di prevenzione alle dipendenze visita il sito www.noalladroga.it o scrivi a mondoliberodalladrogaitalia@gmail.com.