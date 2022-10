Telefono Amico Padova cerca nuovi volontari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Unisciti a noi ☎️ Per poter essere un volontario di Telefono Amico Padova è necessario ✅partecipare ad un corso di formazione teorico-pratico, gratuito, della durata di circa 6 mesi con frequenza settimanale. ✅Il corso partirà a Gennaio ✅ è focalizzato ad accrescere ed implementare le competenze comunicative e di ascolto degli aspiranti volontari ✅i partecipanti verranno sensibilizzati rispetto ai temi dell’ascolto e della comunicazione e aiutati a potenziare capacità e metodologie utili per la gestione di relazioni d’aiuto al Telefono Amico ✅ La metodologia usata per la conduzione del corso è quella attiva, ✅attraverso esercitazioni e simulazioni che consentono ad ognuno di sperimentare sul campo tecniche, difficoltà e potenzialità ✅ e che si alternano a momenti di confronto, approfondimento ed elaborazione teorica. 📍La serata di presentazione del Corso è prevista per Lunedì 13 Dicembre, ore 20.30 presso il Crc di Abano Terme 📆 info volontaripadova@telefonoamico.it