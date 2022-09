Bonus trasporti, erogati 3500 bonus

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il bonus trasporti pubblici è un sostegno economico di 60 euro che potrà essere utilizzato per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici fino al 31 dicembre 2022 (è valido per un solo acquisto). Il bonus spetta a chi abbia un reddito personale lordo di massimo 35mila euro nel 2021. Servirà la certificazione unica per verificare l’importo del reddito imponibile che verrà indicato anche nel 730 o nel modello Redditi. «Abbiamo sollecitato BusItalia per far sì che sul loro sito si possa fare direttamente l'abbonamento già scontato e ottenuto che questo si possa fare dalla prossima settimana». A Padova ne sono stati erogati 3500.