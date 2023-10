Lotta all'evasione, scoperto un bed and breakfast abusivo

Era sconosciuto al fisco un bed and breakfast della zona sud di Campodarsego finito nelle scorse settimane al centro degli accertamenti della 3^ Unità Operativa della Polizia locale della Federazione. Il b&b è stato scoperto dagli agenti del comandante Antonio Paolocci durante le attività di presidio del territorio e, una volta avviate le verifiche, è emersa l’attività di “house” prenotabile tramite alcune piattaforme online nelle quali l’appartamento è pubblicizzato da due anni con decine di recensioni positive. L'alloggio è descritto come un “appartamento di lusso dove comodità e stile si fondono per creare un'esperienza indimenticabile” ed offre 6 posti letto distribuiti in due camere spaziose con due bagni, uno dei quali dotato anche di vasca idromassaggio.

L'indagine

La proprietà dell'appartamento è risultata di una coppia di signori di Campodarsego, ma di fatto la locazione turistica è stata gestita dal figlio non più residente nel comune, il quale non ha però presentato la comunicazione alla Regione, necessaria per tutte le strutture ricettive. L'attività è stata segnalata alla Polizia Locale dagli uffici ispettivi di Padova. Alla luce della mancanza dei permessi, per il gestore della locazione turistica sono scattate le sanzioni previste dalla legge. Inoltre, è stato informato l'ufficio del turismo della Federazione che si occupa di verificare il pagamento dell’imposta di soggiorno, il cui eventuale mancato versamento potrà far scattare il recupero delle somme da parte dell’Amministrazione.

Cosa dice la legge

«La legge regionale sul turismo prevede una sanzione amministrativa da 3mila a 6mila euro per chiunque dia in locazione turistica alloggi senza l'obbligatoria comunicazione alla Regione - ha spiegato il comandante Paolocci - e una sanzione da mille a 2mila euro se non si espone all'ingresso il codice identificativo rilasciato dalla Regione, che deve essere pubblicato anche sugli annunci su internet. Le sanzioni sono applicate nella misura massima in caso di offerta dell’alloggio su piattaforme digitali di prenotazione ricettiva». Il gestore, è giusto sottolinearlo, ha già provveduto nei giorni scorsi, il 26 ottobre, a regolarizzare l'attività.

Parla il presidente della Federazione

L'operazione conferma l’attenzione della Federazione dei Comuni del Camposampierese nei confronti del contrasto al fenomeno dell’abusivismo nel settore degli alloggi temporanei, anche in funzione dell’incremento dei flussi turistici che dopo il Covid stanno interessando il territorio dell'Alta Padovana. «I controlli rigorosi svolti dalla Polizia locale – ha detto il presidente della Federazione Antonella Argenti - vanno infatti a garanzia dei clienti, le persone che scelgono di visitare il Camposampierese con la consapevolezza di poter usufruire di un’offerta ricettiva regolare e di qualità, ma sono volti anche a prevenire possibili situazioni di concorrenza sleale nel mercato di un settore in crescita. Proprio in questi giorni abbiamo presentato “Visit Camposampierese”, il nuovo contenitore di attività nato per rafforzare il sistema dell’offerta turistica nei nostri 10 Comuni, con iniziative e proposte inedite per vivere appieno paesaggi e prodotti tipici del territorio dell’alta padovana».