Idee e soluzioni per arredare un balcone piccolo

Il balcone è lo spazio della casa spesso sottovalutato, ma che se sfruttato con gli arredi giusti può essere una risorsa in più da valorizzare in estate se si è costretti a rimanere in città. Non è importante avere uno spazio ampio, anche i balconi piccoli possono diventare parte integrale dell’appartamento.

Viste le dimensioni ridotte, quando si decide di arredare un balcone piccolo non si deve lasciare nulla al caso, l’importante è scegliere solo elementi davvero utili e che lo renderanno accogliente. In caso contrario sarà difficile ottenere un risultato che sia esteticamente piacevole. Vediamo come arredarlo senza sbagliare.

Il compromesso tra atmosfera e arredamento: illuminazione

Quando si parla di spazi piccoli, l’illuminazione svolge sempre un ruolo importante perché può far sembrare l’ambiente più grande e questo vale anche per il balcone. Se la classica plafoniera è il punto luce più importante, a volte non è sufficiente: lanterne, lampade a sospensione e faretti possono dare un aiuto in più, l’importante è utilizzare luci calde e soffuse per creare la giusta atmosfera.

Scegliere i colori giusti

In primavera ed estate i colori la fanno da padroni, ma quando si decide di arredare l’esterno dobbiamo riuscire ad avere un compromesso tra la voglia di rendere il balcone di design e creare uno spazio ampio. Per questo è fondamentale evitare colori scuri e puntare al massimo su due tonalità.

Non sottovalutare il pavimento

I balconi spesso hanno una pavimentazione con piastrelle, ma per ottenere la continuità con l’interno e dare un senso di profondità se in casa abbiamo il parquet, possiamo applicare un rivestimento in legno. In alternativa è possibile utilizzare un tappeto in cocco sui toni chiari con tocchi di colore se vogliamo dare all’esterno una marcia in più oppure dei cuscini e pouf che diventano anche delle comode sedute.

Arredi funzionali

Il balcone, per essere confortevole, deve essere arredato e con lo spazio ridotto è consigliabile puntare su mobili funzionali. Possiamo quindi utilizzare sedie e tavoli pieghevoli oppure una panca contenitore che, oltre ad essere una seduta, può diventare un comodo ripostiglio per gli oggetti.

Se il balcone è molto piccolo e non si ha lo spazio neanche per un tavolino pieghevole, possiamo invece utilizzare una mensola da agganciare alla parete come piano d’appoggio.

Non dimenticare le piante e i fiori

Gli elementi must have dei balconi sono le piante e i fiori, ma i vasi possono occupare spazio prezioso soprattutto se l’ambiente è piccolo. Una soluzione utile è quella di sfruttare le altezze. Possiamo appenderli alla ringhiera o creare un vero e proprio giardino verticale. Se abbiamo il pollice verde, poi, sarà possibile ricreare un vero e proprio orto disponendo le piantine sulle mensole o all’interno di fioriere.

