Rete per il letto comoda e sogni sereni: come sceglierla per non sbagliare

Svegliarsi la mattina riposati è fondamentale per affrontare la giornata con grinta, in questo caso la qualità del sonno ha un ruolo centrale, ma soprattutto la qualità del letto. La maggior parte delle volte pensiamo che tutto dipende dai materassi, ma in realtà anche le reti hanno un ruolo centrale e devono essere scelte con cura. I materassi matrimoniali per dormire sonni sereni

Come trovare allora i modelli giusti? Non è difficile, dobbiamo solo prendere in considerazione tutte quelle caratteristiche che ci permettono di riposare serenamente e svegliarci ogni mattina senza fastidi.

Scegliere con cura il materiale

Le reti devono essere resistenti e durare nel tempo, per questo i materiali più utilizzati sono due: il legno e il metallo. Il primo si trova soprattutto nei modelli recenti e il più resistente è quello massello, con costi importanti. Se vogliamo avere una rete robusta, senza spendere una fortuna, possiamo scegliere quello pressato che ha le stesse finiture del materiale naturale.

Anche il metallo è tra i materiali più gettonati per la rete: ha la caratteristica di essere resistente come il legno, ma nello stesso tempo ha costi molto più bassi. In alternativa, sempre più spesso si realizzano reti che hanno una struttura mista realizzata in legno per quanto riguarda la testiera e le doghe, mentre il metallo viene impiegato per la struttura portante.

Non sottovalutare l’altezza della rete

Può sembrare un aspetto secondario, ma anche l’altezza della rete contribuisce a rendere il sonno più sereno. Per essere comoda, deve avere una giusta distanza dal pavimento per facilitare la discesa dal letto e per assicurare la pulizia sotto il letto. Di solito l’altezza ideale va dai 35 ai 45 centimetri a cui si va ad aggiungere quella del materasso che si aggira intorno ai 30 cm. Quindi per essere comodo il letto deve essere alto dai 60 ai 70 centimetri.

La tipologia di rete in base alle esigenze

In commercio esistono differenti tipologie di reti, ognuna con caratteristiche precise, ma essenzialmente ce ne sono tre: rete con molle, rete con doghe e rete con doghe elettriche.

Rete con molle

La più classica delle reti, ha una struttura in metallo a cui viene agganciata una maglia a rete con molle. A seconda della struttura della rete e delle molle presenti al suo interno, questa è più o meno rigida. Mentre era molto diffusa negli anni precedenti, ultimamente è stata sostituita perché le molle tendono a perdere rigidità più rapidamente rispetto a quelle a doghe.

Rete a doghe

Sempre più diffuse, le reti a doghe hanno una struttura in metallo a cui vengono agganciati dei listelli rettangolari in legno il cui spessore e la cui larghezza possono variare in base al modello. Più le doghe sono larghe e più la rete sarà rigida, mentre più sono strette e numerose e più morbido sarà il supporto garantito dalla rete.

I materiali utilizzati per le doghe sono principalmente tre:

Faggio : è elastico ma bisogna scegliere con attenzione lo spessore, perché se troppo sottile non assicura un sostegno confortevole, quindi meglio non scendere sotto gli 8 millimetri

: è elastico ma bisogna scegliere con attenzione lo spessore, perché se troppo sottile non assicura un sostegno confortevole, quindi meglio non scendere sotto gli 8 millimetri Betulla : il materiale è molto rigido e con il tempo potrebbe diventare rumoroso

: il materiale è molto rigido e con il tempo potrebbe diventare rumoroso Eucalipto: resistente e duraturo, la qualità dipende molto dallo spessore e dalla sua provenienza (meglio scegliere quello con certificazione europea)

Oltre al materiale queste reti sono caratterizzate anche dalla disposizione delle doghe che possono essere orizzontali o verticali. Nel primo caso la struttura ha una sua rigidità che viene incentivata dal materasso, solitamente quelli in memory sono i più indicati perché si adattano meglio alla rete.

Quelle verticali, invece, hanno una struttura in metallo esterna e due rinforzi centrali per sorreggere le doghe posizionate appunto in verticale: il risultato sarà una rete molto più rigida rispetto a quella con doghe orizzontali.

Rete con doghe elettriche

Queste sono la versione più moderna delle classiche reti con doghe in legno perché dotate di un motore che permette di alzare e abbassare una parte del letto in base alle proprie esigenze. Questo modello, infatti, è indicato per chi ha problemi respiratori e facilita la circolazione delle gambe.

