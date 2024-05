I Green Lodge delle Preistoriche Montegrotto premiati all’International Architecture & Design Community Award 2024

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Un concetto di ospitalità ecologica, nel pieno rispetto del territorio e delle sue preesistenze. Così viene sintetizzato il progetto degli otto Green Lodge ospitati all’interno delle Terme Preistoriche Resort & Spa di Montegrotto Terme (PD), che quest’anno è stato insignito del Premio “Platinum winner” nella categoria “Architettura/Ospitalità e progettazione alberghiera” della Architecture & Design Community.

Fondata nel 2019, la Architecture & Design Community è un incontro globale di architetti e designer, uniti da un obiettivo comune: armonizzare il benessere umano e ambientale, dando priorità alle pratiche ecocompatibili e sostenendo l’integrazione della tecnologia nel design, fondendola perfettamente con gli spazi interni per migliorare la qualità della vita. Ogni anno, il gruppo premia gli architetti e i designer più talentuosi, celebrando il loro contributo al settore.

Tra i vincitori di quest’anno, il “Platinum winner” è stato assegnato proprio allo Studio Apostoli per il progetto degli otto Green Lodge in quanto manifesto dell'ospitalità e benessere a emissioni zero.

«Siamo davvero orgogliosi che i Preistoriche Green Lodge siamo stati insigniti di un riconoscimento così prestigioso. – commenta Angela Stoppato, Amministratrice Delegata di Terme Preistoriche Resort & Spa - È un progetto che abbiamo voluto fortemente, un investimento in cui abbiamo creduto molto, nato in un momento difficile della nostra storia. Il progetto realizzato con Studio Apostoli è solo una tappa di un piano di sviluppo più ampio che ci vede impegnati quotidianamente nell’implementazione di servizi sostenibili e innovativi per i nostri ospiti»

I Lodge sono disposti in quattro volumi palafitticoli in legno, collegati da un sistema sopraelevato di rampe, camminamenti e terrazzi accessibili. Oltre alla particolare collocazione e al dialogo con il verde, le strutture sono avvolte da un rivestimento in listelli di larice, realizzato attraverso un sistema costruttivo in legno e materiali ecocompatibili, e dotati di riscaldamento impianto alimentato direttamente con acqua termale.

Ogni suite varia dai 35 agli 80 metri quadrati, su singoli o doppi livelli, con un caldo parquet di tipo industriale – risultato di piastrelle di scarto – che persegue la logica del contenimento dell'impatto ambientale. Gli arredi sono in legno, le tappezzerie e le tende sono realizzate con filati ecosostenibili, le carte da parati offrono scenari botanici e sono realizzate su coperture ecologiche in tessuto non tessuto composte da cellulosa proveniente da coltivazioni FSC.

«Abbiamo prestato meticolosa attenzione alla selezione dei materiali o delle finiture affinché le Green Lodges fossero coerenti in ogni dettaglio - commenta l’architetto Alberto Apostoli - Il complesso diventa Net Zero ma non solo: due dei 'piccoli lodge' sono privi di barriere architettoniche, completamente accessibili, progettati per garantire la massima facilità di fruizione da parte di qualsiasi tipologia di utente»

