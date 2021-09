Stosa Cucine e Mobilifici Rampazzo: l’accordo vale quattro nuovi punti vendita

Non si arresta l’espansione in Italia di Stosa Cucine che prosegue nella sua strategia di capillarizzazione del territorio, stringendo partnership importanti in tutto il territorio nazionale, che solo 2021 hanno portato all’apertura di 40 realtà commerciali nel primo semestre.

La collaborazione con i Mobilifici Rampazzo

Quella con i Mobilifici Rampazzo si configura come una collaborazione di grande pregio nel perimetro del mercato veneto. La storica azienda, fondata nel 1951, ha conquistato ad oggi una reputazione di affidabilità e professionalità nel settore della vendita al dettaglio degli arredi per la casa, e costituisce per Stosa Cucine un partner ideale poiché animato dai medesimi valori di approccio al mercato e al prodotto.

Nuove aperture

Il risultato di questa partnership è l’apertura di 4 punti vendita, di cui 3 monomarca, che si traducono in una fortissima presenza dei prodotti Stosa nel territorio.

L'attenzione all'ambiente

Ne risulta una superficie espositiva totale di oltre 1.100 metri quadri, e nel complesso vengono presentate più di 55 composizioni tra cucine e living Stosa, che alternano lo stile classico rivisitato a quello moderno, senza dimenticare la linea Art, interamente certificata FSC®, budget friendly e con la qualità autentica del conosciuto brand made in Italy. Le cucine Art non sono le uniche a beneficiare di questa prestigiosa attestazione: con il recente lancio della nuova Metropolis, la certificazione ha cominciato ad essere estesa a tutte le linee in produzione, evidente conferma dell’importanza che per Stosa Cucine rivestono salvaguardia dell’ambiente e rispetto del consumatore.

La certificazione

Negli ultimi giorni Stosa è stata insignita anche di un altro importante riconoscimento da parte di COSMOB, la nuova certificazione CQP “Circolarità del prodotto arredo”, che si configura come uno strumento distintivo per la qualifica e la valorizzazione dei risultati raggiunti da Stosa in termini di impiego sostenibile delle risorse materiche lungo l'intero ciclo di vita del prodotto d’arredo.

I nuovi punti vendita

I nuovi punti vendita verranno ufficialmente aperti la settimana che va dall’11 al 19 settembre 2021. I due Stosa Store si trovano a Rovigo e Cadoneghe, lo Stosa Point a Codevigo mentre il Punto vendita Rampazzo di Piove di Sacco accoglierà l’esposizione di 13 cucine e di 2 allestimenti living.

I principi dell'azienda

Un percorso di espansione nel mercato italiano che vede Stosa Cucine stringere accordi con realtà locali strutturate e forti, dotate di un riconosciuto credito di serietà e professionalità, in linea con i principi aziendali. Grazie alla partnership con i Mobilifici Rampazzo la presenza in Veneto del Brand Stosa Cucine si rafforza ulteriormente, e raggiunge il numero di 30 retailer.

https://www.centristosacucine.it/