Ciclamino, come prendersene cura per mantenerlo sano e rigoglioso

Se c’è una pianta che abbonda sui balconi e le terrazze di Padova, e non solo, durante il periodo autunno-inverno, quella è il ciclamino. Al di là delle dimensioni, ha foglie di un bel verde intenso e leggermente sfumato, steli alti e dritti e fiori dai colori intensi: fucsia, rosa, rosso e bianco.

Può capitare, però, che questa pianta d’un tratto perda vigore e ci si trova davanti a un ciclamino floscio. Cosa è capitato? Le cause dell’abbassamento degli steli, che possono sembrare morenti, certamente cadenti, possono essere diverse. Conoscerle è il miglior modo per capire qual è stato il problema alla fonte, per evitare di ripeterlo e soprattutto per far tornare il ciclamino vigoroso e forte.

Il ciclamino si deve ambientare

Quando si acquista una pianta, qualsiasi essa sia, ciclamino incluso, bisogna darle il tempo di ambientarsi alla nuova casa. In fondo non stiamo facendo altro che prelevarla da un posto, a cui era abituata per quantità di umidità e luce, e spostarla in un altro.

La pianta, come una persona, ha delle abitudini e deve quindi adattarsi e per farlo ha bisogno dei suoi tempi. Di solito non ci mette molto, ma se fatica, forse è il caso di spostarla.

La giusta quantità d’acqua

Il ciclamino è una pianta che ama stare in un terriccio sempre umido, mai secco. Tuttavia non ama essere bagnata troppo e troppo spesso e non sopporta l’acqua su foglie e fiori.

Per capire quanta acqua mettere, procedete con cautela verificando prima se il terriccio sia secco o meno. Se non lo è, non irrigate.

Teme il caldo ma ama la luce del sole

Il ciclamino è una pianta che ama le temperature basse, resiste anche alla neve, mentre non sopporta il caldo. Tuttavia ama stare alla luce solare, che rinvigorisce le sue foglie e i suoi steli. Quindi collocatela vicino a una finestra, o meglio ancora all’esterno, ma tenetela al riparo dalle intemperie.

