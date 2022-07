Spioncino digitale per avere la casa sempre al sicuro

Lo spioncino garantisce la sicurezza in casa e serve a controllare chi si sta avvicinando alla porta. In un’abitazione sempre più smart in cui la tecnologia è ampiamente utilizzata il modello classico è diventato poco utile.

Quindi per un appartamento davvero tecnologico, anche lo spioncino non può essere da meno. Ecco perché è stato sostituito progressivamente dalla versione digitale.

Di cosa si tratta

Lo spioncino tech si differenzia dai modelli classici perché dotato di una telecamera posizionata sul lato esterno e uno schermo LCD nella parte interna pensato per vedere l’immagine in modo nitido.

Il dispositivo ideale per gli anziani o per le persone con scarsa deambulazione, spesso non in grado di guardare nell’occhiello, permette di vedere all’esterno anche se non ci si può alzare o se non si è sufficientemente alti come i bambini.

Come funziona

Il dispositivo estremamente discreto può essere montato su ogni tipo di porta e dall’esterno ha le stesse fattezze di quello classico. Alimentato con batterie a litio o con la corrente, basta premere un pulsante e in un attimo è possibile vedere il volto della persona che si trova dall’altra parte della porta, azionando lo schermo.

Le caratteristiche principali

Per svolgere al meglio le sue funzioni, lo spioncino ha bisogno di uno schermo ad alta risoluzione che solitamente è da 1,3 megapixel associato ad uno schermo LCD da 3,5 pollici.

Oltre alla risoluzione bisogna prendere in considerazione il campo visivo. Il migliore è quello dotato di un angolo di visione in grado di vedere se all’esterno ci sono più persone e avere così il massimo della sicurezza. Quello base deve essere almeno di 110-120 gradi.

I modelli di spioncino digitale

Lo spioncino elettronico dotato di uno schermo LCD, permette di controllare ogni punto dell’esterno, in commercio ci sono differenti modelli:

Spioncino con sensore di movimento : si attiva quando sul pianerottolo transita qualcuno, in modo da tenere sempre controllo l’esterno, inoltre spesso questi sono dotati anche di visione notturna, quindi riescono a restituire immagini nitide al buio

: si attiva quando sul pianerottolo transita qualcuno, in modo da tenere sempre controllo l’esterno, inoltre spesso questi sono dotati anche di visione notturna, quindi riescono a restituire immagini nitide al buio Spioncino digitale con registrazione : in questo caso è possibile archiviare nella memoria dello spioncino tutto quello che succede all’esterno e in alcuni casi è dotato anche della possibilità di scattare foto, così da verificare l’identità di chiunque si avvicini alla porta in ogni momento della giornata o a distanza di tempo

: in questo caso è possibile archiviare nella memoria dello spioncino tutto quello che succede all’esterno e in alcuni casi è dotato anche della possibilità di scattare foto, così da verificare l’identità di chiunque si avvicini alla porta in ogni momento della giornata o a distanza di tempo Spioncino digitale wifi: basta avere una rete internet in casa e questo modello si collega direttamente ad essa e poter controllare l’appartamento anche quando non si è in casa, direttamente dal telefono

I vantaggi dello spioncino digitale

Se si vive da soli o si vuole abitare in un appartamento a prova di ladri, i sistemi di sicurezza sono importanti. Non sempre si ha la voglia o il denaro sufficiente per installare l’allarme e un piccolo passo verso la protezione della casa è lo spioncino digitale.

A differenza di quelli tradizionali, il modello digitale oltre a restituire un’immagine nitida, permette di osservare cosa succede all’esterno direttamente sul cellulare grazie al collegamento wifi. Questa caratteristica consente di gestire tutto attraverso il telefonino senza recarsi necessariamente alla porta.

Spesso gli spioncini digitali sono dotati di una visione notturna, che restituisce un’immagine nitida anche di notte quando le luci sono spente, a cui si aggiungono altre caratteristiche come microfono, altoparlanti e sensore di movimento. In questo caso il display si accenderà ogni volta che la telecamera percepisce dei movimenti davanti alla porta inviando una notifica direttamente sullo smartphone, così da poter controllare cosa succede davanti casa nel caso in cui non si è nell’appartamento.

Come montare lo spioncino digitale

Montare uno spioncino non è complicato e può essere realizzato facilmente anche da chi non è abile con il fai da te. Di solito i modelli digitali hanno le stesse dimensioni di quelli classici, quindi basta smontare quello vecchio e posizionare quello nuovo.

I passaggi per montare lo spioncino sono semplici e veloci. Il principale è quello di fissare la telecamera nella parte esterna facendo passare il filo in quella interna prima di fissarla.

Ora bisogna fissare il supporto del monitor nella parte interna, in questo caso basta un semplice nastro bioadesivo, ma per essere più sicuri si possono anche utilizzare delle viti.

A questo punto si deve agganciare lo schermo della telecamera al cavetto e fissare il monitor alla porta.

Alcuni spioncini hanno anche il collegamento wifi, quindi dopo averlo montato deve essere configurarlo con l’apposita app sullo smartphone, per controllarlo anche a distanza.

Una volta conclusa questa operazione l’apparecchio è pronto per essere usato e diventare un sistema di sicurezza e vivere in modo sicuro all’interno della propria abitazione.

