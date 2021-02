Acquisto casa: coppie e single a confronto, a vincere è il trilocale

Riceviamo e pubblichiamo:

"L’analisi delle compravendite effettuate in Italia attraverso le agenzie affiliate Tecnocasa e Tecnorete evidenzia che nel 2020 il 70,2% è stato concluso da coppie e famiglie ed il 29,8% da single. Prendendo in considerazione solo le grandi città italiane la quota di acquirenti single aumenta e raggiunge il 35,5% del totale.

Rispetto al 2019, a livello nazionale, si registra una lieve crescita della percentuale di acquirenti single, si passa infatti dal 28,7% all’attuale 29,8%, mentre coppie e famiglie passano dal 71,3% all’attuale 70,2%.



In generale, rispetto al 2019, sia per le coppie sia per i single diminuiscono le percentuali di acquisto per investimento, mentre aumentano quelle di acquisto di case vacanza.

Nel 2020 coppie e famiglie evidenziano una maggiore propensione all’acquisto di case vacanza rispetto ai single (8,0% contro 3,2%) e prevalgono anche per quanto riguarda gli acquisti per investimento (17,4% contro 14,4%). Le percentuali di acquisti per investimento crescono se si considerano solo le grandi città, in questo caso coppie e famiglie comprano per investimento nel 27,4% dei casi, mentre i single si fermano al 18,8%.

In particolare, dopo il primo lockdown e con gli investitori preoccupati dall’evoluzione della pandemia, si è registrata una frenata generalizzata per quanto riguarda gli acquisti di tipologie da mettere a reddito o da trasformare in B&B, al contrario sono aumentate le compravendite di case vacanza anche in conseguenza al periodo di restrizioni vissuto tra marzo e maggio.

Prendendo in considerazione solo le grandi città italiane la tipologia più scelta dai single diventa il bilocale che compone il 43,3% degli acquisti, mentre il trilocale passa in seconda posizione attestandosi al 32,6%. Per quanto riguarda coppie e famiglie che acquistano in grandi città è sempre il trilocale la tipologia preferita (35,6%), seguita dal quattro locali (23,1%), mentre gli acquisti di soluzioni indipendenti e semindipendenti risultano marginali e si attestano al 4,1% per le coppie ed all’1,7% per i single.

Naturalmente coppie e famiglie acquistano mediamente tipologie più ampie rispetto ai single.

Il trilocale è la tipologia più compravenduta sia dalle coppie sia dai single, ma passando al 4 locali emergono differenze importanti con una quota del 19,5% per coppie e famiglie, contro l’11,6% dei single. Ancora più consistente il divario per quanto riguarda le soluzioni indipendenti e semindipendenti che compongono più un quarto delle compravendite di coppie e famiglie (25,1%), mentre per i single si fermano al 12,4%.

A livello nazionale il segmento delle soluzioni indipendenti e semindipendenti, in particolare nel secondo semestre del 2020, ha inoltre evidenziato un aumento generalizzato delle compravendite rispetto allo stesso periodo del 2019. Si tratta infatti di tipologie ampie e dotate di spazi esterni, caratteristiche molto richieste dopo l’arrivo della pandemia ed in seguito al primo lockdown.



Infine, coppie e famiglie nel 53,0% dei casi comprano con l’ausilio di un mutuo, mentre per i single la percentuale è più bassa e si ferma al 46,4%. Si tratta comunque di percentuali in aumento rispetto al 2019 quando si attestavano rispettivamente al 49,9% ed al 44,0%.

