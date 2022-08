Acquisto casa in Veneto, l’analisi socio-demografica acquirenti/venditori

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

“Il 73% delle compravendite ha riguardato l’abitazione principale, il 17,1% gli acquisti per investimento e nel 10% dei casi si è trattato di acquisti di case vacanza. Per quanto riguarda i proprietari nel 49,3% dei casi hanno venduto per migliorare la qualità abitativa, nel 40,6% dei casi per reperire liquidità e nel 10,2% dei casi per trasferirsi in un altro quartiere oppure in un’altra città. In Veneto il 69,8% degli acquirenti sono coppie e famiglie, mentre nel 30,2% dei casi si tratta di single. Nel 29,0% dei casi ad acquistare sono persone con un’età compresa tra 18 e 34 anni, seguiti subito dopo da acquirenti con un’età compresa tra 35 e 44 anni che compongono il 26,8% delle compravendite. Le tipologie più compravendute in Veneto sono il trilocale e le soluzioni indipendenti e semindipendenti che si attestano entrambe intorno al 32% sul totale delle compravendite.

Nel 2021 la percentuale di acquisti per investimento in Veneto evidenzia una ripresa, dopo un 2020 in cui si era scesi fino al 15%. Non siamo però ancora ai livelli del 2019, quando la componente di acquisti per investimento si attestava al 21,5%, mentre nel 2021 ci si ferma al 17,1%. L’emergenza sanitaria ha infatti determinato una maggiore prudenza su questo tipo di compravendite. Continua invece la crescita della percentuale di acquisti di case vacanza, si passa dal 5,0% del 2019, al 7,8% del 2020 fino ad arrivare all’attuale 10,0%.Tra chi vende aumenta la percentuale di chi lo fa per migliorare la qualità abitativa, si passa infatti dal 40-43% del 2019 e del 2020 all’attuale 49,3%, conseguenza determinata anche dai periodi di lockdown che in alcuni casi hanno messo in evidenza i limiti della propria abitazione spingendo più persone a vendere per comprare una soluzione migliorativa. Aumenta inoltre la percentuale di acquisti da parte di giovani con un’età compresa tra i 18 e 34 anni.

Entrando nel dettaglio dei capoluoghi veneti si può notare che nelle diverse città il motivo predominante della compravendita è l’acquisto dell’abitazione principale, in particolare a Treviso e Venezia si supera l’80%. Vicenza, Verona e Rovigo spiccano per le alte percentuali di acquisti per investimento che si attestano rispettivamente al 42,0%, al 25,5 e al 25,0%. Per quanto riguarda il motivo della vendita Treviso, Verona e Venezia sono le città con le percentuali più alte di vendite per migliorare la qualità abitativa e per acquistare, quindi, una soluzione migliorativa.

È Padova la città dove l’età media degli acquirenti è più bassa, con ben il 38,1% delle compravendite realizzate da persone con un’età compresa tra 18 e 34 anni, il dato va di pari passo con gli acquisti da parte di single che anche in questo caso vede primeggiare Padova (40,7%).

Per quanto riguarda le tipologie più compravendute a Verona e a Padova prevale il quattro locali, il trilocale vince a Venezia e a Vicenza, mentre a Treviso prevalgono le compravendite di soluzioni indipendenti e semindipendenti. Rispetto al 2019 (periodo pre-pandemia) in quasi tutti i capoluoghi si registra un aumento della percentuale di acquisto di soluzioni indipendenti e semindipendenti (eccezion fatta per Vicenza). L’emergenza sanitaria ha spinto all’acquisto di tipologie più ampie e dotate di spazi esterni.

Foto articolo da comunicato stampa - Fonte Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa