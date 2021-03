Le case da sogno a Padova non mancano: ecco un elegante attico di oltre 500 metri quadri

Trovare la casa ideale non è sempre cosa facile, ma di certo le idee chiare su cosa ci piace non mancano. Per chi ama la vita in centro della città Aedilis propone in vendita un elegante attico di oltre 500 metri quadri, caratterizzato da ampi spazi, grande luminosità e terrazze abitabili.

La casa

Niente di più comodo e dalle foto (qui) sembra proprio che non manchi nulla. L’annuncio continua: “La casa gode di un ingresso indipendente e ascensore privato. Al piano secondo troviamo un grande ingresso, sala con camino con grande terrazzo, sala TV, sala da pranzo, cucina separata, 3 ampie camere, 3 bagni, lavanderia e stanza di servizio.

Al piano superiore la grande camera matrimoniale con doppia cabina armadi, stanza da bagno, studio e un altro grande terrazzo.

Al piano interrato, una grande taverna/cantina con soffitto a volta. 3 garage al piano terra direttamente collegati”.

Dettagli

Un posto ideale per chi cerca l’indipendenza e le tante comodità che il centro di Padova offre. Trattativa riservata. Fonte e info ulteriori https://www.aedilis.net/immobili/elegante-dimora-in-pieno-centro-storico/