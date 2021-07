Compravendite case in Veneto: gli investitori più attivi hanno un’età compresa tra 45 e 54 anni

L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato le compravendite realizzate in Veneto attraverso le agenzie attive in regione nel 2020. Obiettivo della ricerca è quello di evidenziare il motivo dell’acquisto delle abitazioni ed analizzare caratteristiche e scelte di chi compra per investimento

L’analisi dei capoluoghi veneti evidenzia come sia Verona la città con il più alto tasso di acquisti per investimento (28,7%), seguita da Vicenza (25,9%). Rispetto al 2019 a Verona si registra un calo della percentuale di acquisti per investimento che passa dal 32,5% all’attuale 28,7% ed anche in tutti gli altri capoluoghi si segnalano tassi in diminuzione rispetto ad un anno fa.

Nel 2020 in Veneto il 15,0% delle compravendite è stato concluso da investitori, mentre abitazione principale e case vacanza compongono rispettivamente il 77,2% ed il 7,8% sul totale delle transazioni. Rispetto ad un anno fa il tasso di acquisti per investimento in regione è diminuito, si passa infatti dal 21,5% del 2019 all’attuale 15,0%.

Analizzando le caratteristiche e le scelte di chi ha investito in Veneto si registra che la fascia di età più attiva su questo segmento di mercato è quella compresa tra 45 e 54 anni (37,2%) e nel 73,6% dei casi si tratta di coppie e famiglie. La tipologia più acquistata per investimento è il bilocale con il 37,4% delle scelte, seguito dai trilocali con il 25,9% delle preferenze. In Veneto l’84,0% di chi acquista per investimento lo fa in contanti, mentre solo il 16,0% delle compravendite avviene grazie all’ausilio di un mutuo bancario.

Rispetto al 2019 non si registrano particolari tendenze per quanto riguarda gli acquisti per investimento: anche un anno fa, infatti, la fascia di età più attiva sul mercato era quella compresa tra 45 e 54 anni (25,7%), la tipologia più acquistata era il bilocale (34,5%) e la maggior parte degli acquisti si concludeva in contanti (88,4%).

